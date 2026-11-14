午後變天全台轉濕涼 吳德榮：下周三鋒面+東北季風 冷空氣不輸上一波

立法院昨三讀通過「性別平等工作法」與「就業保險法」部分條文修正案，女性受僱者產假由現行八周延長至十四周，陪產檢及陪產假由七日增至十四日，流產假也同步延長；育兒留職停薪適用年齡放寬至子女滿九歲前皆可申請。雙親若各領滿六個月育兒留職停薪津貼，還可各再領三個月，兩人合計最高可領十八個月。修法三讀後，需待總統府公布，並由行政院訂定施行日期，勞動部長洪申翰則表示，政策力拚明年元旦上路。

2026-11-14 00:08