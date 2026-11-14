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午後變天全台轉濕涼 吳德榮：下周三鋒面+東北季風 冷空氣不輸上一波
天氣將有明顯轉變。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨衛星雲圖顯示短波槽接近中，上午各地雲量漸增，仍偏熱。下午起短波槽接連快速掠過，為各地帶來局部短暫陣雨的機率，氣溫下降。應注意天氣明顯變化。北部18至31度、中部16至32度、南部18至33度、東部18至31度。
他說，明天白天起至下周一，受東北季風影響，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，北部轉涼。下周二東北季風減弱，各地晴朗穩定，氣溫明顯回升。
下周三起鋒面及另一東北季風影響，吳德榮表示，冷空氣持續約2、3天，天氣明顯轉涼，能帶來的平地最低氣溫，約與剛過的那一波12度類似。不過，屬期末模擬、需觀察模式調整。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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