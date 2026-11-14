全台午後陸續變天…今晚至明晨雨勢最猛 中北部恐短時較大雨勢

今天下半天即將變天。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，南支槽持續東移中，預期今天晚間會經過台灣以北，同時在短波槽前誘發地面低壓及鋒面建立經過台灣附近，帶來一波降雨的過程。

他說，今天上午各地雲量增多，午後由西向東各地將陸續轉為有雨的天氣，傍晚起一直到明天清晨前降雨最明顯，中北部有機會出現短時較大雨勢的現象。

不過，降雨經過的很快，吳聖宇說，明天清晨至上午，隨著地面鋒面東移遠離，南支槽也經過台灣以北繼續向東移動，槽後較乾的空氣移入，各地降雨應該在明天清晨過後就會逐漸停止。明天上午起應該只剩下後續東北季風迎風面地區還有些局部短暫陣雨，其他地方轉多雲的天氣，明天下半天之後還有機會進一步看到陽光。

雖然降雨過得很快，但是今天活動多，吳聖宇表示，遇到下雨會有許多不方便之處，而且是全台各地都有降雨的機會，提醒注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。