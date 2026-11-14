看見藥師／胡廷岳 投入社區公益衛教 環島演講教長輩減藥

「吃血糖藥會洗腎嗎？」這是藥師胡廷岳環島演講近700場以來，長輩最常提出的用藥疑問之一；許多長輩購買地下電台藥品，或長期重複使用止痛藥等也經常被詢問。為建立民眾正確用藥觀念，他7年來走遍全台，以「減藥」為切入點，運用心理學與行為科學設計衛教方式，進行社區公益演講，並培訓逾8000名醫療人員，盼將健康教育擴散至300萬戶家庭。

胡廷岳投入社區公益衛教，起因於父親長期抽菸、喝酒、嚼檳榔，家人勸阻無效，導致罹癌失能，母親成為照顧者，進而促使他接觸心理學及健康教育相關研究，將行為改變方法運用在病人與家人身上，終讓父親康復且回歸工作，父母又變回有自主能力之人。

傳遞知識 也建立醫病信任

「醫病之間的信任感真的很薄弱！」在醫院及藥局服務過的胡廷岳說，部分民眾看診時在意的不是病情是否改善，而是「拿到多少藥」，甚至認為掛號費花了數百元，藥袋裡卻只有一、兩種藥，便覺得不划算。他在醫院服務時，曾遇過有病人因醫師減少一種藥，當場搶走健保卡與藥袋，還罵他是「土匪」，讓他感受到醫療人員與民眾之間的信任落差。

胡廷岳回憶，他的第一場演講結束，就有長輩回家把地下電台買的藥罐帶到現場丟掉，還直呼「一罐要價1萬2000元」；也有民眾聽完後，主動前往醫療院所接種肺炎鏈球菌疫苗。這些回饋讓他發現，若能找到民眾願意聽的溝通方式，衛教就不只是傳遞知識，而有機會真正改變生活習慣。

胡廷岳教長輩如何「減藥」。圖／胡廷岳提供

胡廷岳在設計教案時，不會急著一開始就講藥理，而是先讓長輩有參與感。例如他會拿出沒有文字、只有食物照片的講義，請大家教他食物名稱，再順勢帶入飲食與用藥衛教。過程中也請長輩隨時糾正他的台語，讓大家專注聆聽，並且在互動中逐步建立信任。

他一度曾想放棄公益演講，當時父親開車載他前往台南，沒想到途中突然有車輛衝出，撞壞家中車輛。警方到場後態度嚴肅，提醒他不要認為一定是對方的問題，甚至可能還要賠錢，當下相當錯愕，覺得心寒，決定台南這場演講結束後就不再繼續。

曾想放棄 放不下民眾熱情

不過，想到下個月已答應雲林地區舉辦演講，他不願意失約，於是在網路「以物易物」社團發文，希望以自己的專業服務交換交通與住宿協助，包括幫民眾檢視家中藥袋、協助長輩改變生活習慣，換取有人能從台北載他到雲林，並協助安排4場演講的交通及住宿。

沒想到，貼文意外引發熱烈回響，不少民眾主動聯繫，希望捐款支持他的公益行動，也有人贊助車資、協助尋找香客大樓住宿。胡廷岳說，那是他第一次從公益演講中獲得收入，也發現在台灣做公益演講可以透過民眾支持持續運作。

社區衛教 已觸及約5萬戶

觀察民眾最常見的用藥迷思，包括吃血糖藥會洗腎、長期服用安眠藥導致失智，以及不同科別就醫時重複取得止痛藥，造成劑量過量。胡廷岳強調，減藥並非鼓勵民眾自行停藥，而是透過正確衛教，讓民眾了解哪些藥物有必要服用、哪些症狀可以尋找替代方式，並與醫師討論調整。

胡廷岳原本在藥局工作，平均每月至少舉辦4場公益演講，持續3年後辭去工作，全職投入衛教及顧問工作。2025年起，他也擔任國衛院顧問，協助開發醫療衛教教案、培訓醫師、藥師及護理人員，不僅能讓民眾更認識醫療資源，也能透過講師費等制度支持專業服務，讓衛教不必完全依賴醫療人員無償付出。

目前胡廷岳已培訓超過8000名醫療相關人員，觸及約5萬戶家庭，希望讓正確健康觀念持續擴散，目標在2030年前協助300萬戶家庭學會預防失能的方法。

胡廷岳目標2030年前協助300萬戶家庭學會預防失能的方法。記者蘇健忠／攝影

胡廷岳

●年齡：33歲

●現職：《減藥的說》廣播節目主持人

國衛院教育培訓講師

醫學中心衛教講師暨顧問

台北市藥師公會委員

最想跟民眾說的一句話：

預防失能，減少吃藥。