愛肝達人站／怎麼上禮拜看診好好的，這禮拜就不在了？

「小姐，我上禮拜才來看診，醫師不是還好好的嗎？怎麼這禮拜就不在了？怎麼那麼突然，是怎麼了？」病人站在櫃檯前，語氣焦急。原來掛號看板上寫著：「某某醫師停診。」

櫃檯小姐趕緊解釋：「醫師沒怎樣，只是調到別的院區去了。」病人這才鬆了一口氣：「喔，原來是不在這裡，不是真的不在了。」

「不在」兩個字，聽起來確實有些嚇人。醫師不在，可能是換了醫院、退休、出國進修；也可能是真的生病，從此回不到診間。

醫師也是人，白袍不是防彈衣。多年前，有位專門看肝病的醫師，對病人非常好，經常忙到半夜才回家。可是他忘了自己也是B型肝炎帶原者，沒有定期追蹤。有一天晚上突然大吐血，住院檢查才發現已是肝硬化合併肝癌末期。沒過幾個月，就離開了人世。

另一位老醫師替病人看診時說：「你臉色很蒼白，最好趕快抽血檢查一下。」病人看著他說：「醫師，我看你比我更蒼白，你也去檢查一下吧！」沒想到，最後查出白血病的，竟然是醫師自己。

醫師最常勸病人：「不要拖，有問題趕快檢查。」輪到自己胸悶、心悸、頭暈，卻改口說：「應該只是太累。」發燒了，繼續看診；咳嗽了，戴上口罩；腰痛了，先忍一忍。至於休息，對不少醫師來說，常常是最容易被刪掉的一個行程。熟悉的醫師突然不在，病人失去的，不只是一個掛號名字。

醫病關係需要時間培養。醫師要慢慢了解你的病史、個性與生活習慣，也要知道你真正擔心的是什麼；病人則在一次次看診中，確認醫師願意聽，也真的記得自己的病情。

這種信任，不是第一次見面、問完幾個問題，就能立刻建立的。它有點像汽車固定回保養廠。熟悉的師傅知道你的車哪裡容易出問題；熟悉的醫師，也比較能察覺你的身體哪裡不對勁。新的醫師未必不好，只是彼此要重新認識、重新磨合。

所以，看病之餘，也請偶爾關心一下替你看診的醫師。下次看完診，不妨多問一句：「醫師，您最近還好嗎？」不要每次只請醫師檢查你的肝臟、心臟和血壓，也替醫師的健康「掛個號」。醫師不是永動機，白袍裡面也有一顆會疲倦、會生病的心。

當然，也請問問自己：該做的檢查做了嗎？那個忍了很久的不舒服，是不是也該處理了？別等到櫃檯真的說「醫師不在了」，大家才想起，原來一直照顧別人的人，也需要被照顧。

醫師會離開，是人生的安排；醫師會生病，是身體的提醒。請多關心你的醫師，也別讓他真的不在了。

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