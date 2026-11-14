聽新聞
0:00 / 0:00

愛肝達人站／怎麼上禮拜看診好好的，這禮拜就不在了？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

「小姐，我上禮拜才來看診，醫師不是還好好的嗎？怎麼這禮拜就不在了？怎麼那麼突然，是怎麼了？」病人站在櫃檯前，語氣焦急。原來掛號看板上寫著：「某某醫師停診。」

櫃檯小姐趕緊解釋：「醫師沒怎樣，只是調到別的院區去了。」病人這才鬆了一口氣：「喔，原來是不在這裡，不是真的不在了。」

「不在」兩個字，聽起來確實有些嚇人。醫師不在，可能是換了醫院、退休、出國進修；也可能是真的生病，從此回不到診間。

醫師也是人，白袍不是防彈衣。多年前，有位專門看肝病的醫師，對病人非常好，經常忙到半夜才回家。可是他忘了自己也是B型肝炎帶原者，沒有定期追蹤。有一天晚上突然大吐血，住院檢查才發現已是肝硬化合併肝癌末期。沒過幾個月，就離開了人世。

另一位老醫師替病人看診時說：「你臉色很蒼白，最好趕快抽血檢查一下。」病人看著他說：「醫師，我看你比我更蒼白，你也去檢查一下吧！」沒想到，最後查出白血病的，竟然是醫師自己。

醫師最常勸病人：「不要拖，有問題趕快檢查。」輪到自己胸悶、心悸、頭暈，卻改口說：「應該只是太累。」發燒了，繼續看診；咳嗽了，戴上口罩；腰痛了，先忍一忍。至於休息，對不少醫師來說，常常是最容易被刪掉的一個行程。熟悉的醫師突然不在，病人失去的，不只是一個掛號名字。

醫病關係需要時間培養。醫師要慢慢了解你的病史、個性與生活習慣，也要知道你真正擔心的是什麼；病人則在一次次看診中，確認醫師願意聽，也真的記得自己的病情。

這種信任，不是第一次見面、問完幾個問題，就能立刻建立的。它有點像汽車固定回保養廠。熟悉的師傅知道你的車哪裡容易出問題；熟悉的醫師，也比較能察覺你的身體哪裡不對勁。新的醫師未必不好，只是彼此要重新認識、重新磨合。

所以，看病之餘，也請偶爾關心一下替你看診的醫師。下次看完診，不妨多問一句：「醫師，您最近還好嗎？」不要每次只請醫師檢查你的肝臟、心臟和血壓，也替醫師的健康「掛個號」。醫師不是永動機，白袍裡面也有一顆會疲倦、會生病的心。

當然，也請問問自己：該做的檢查做了嗎？那個忍了很久的不舒服，是不是也該處理了？別等到櫃檯真的說「醫師不在了」，大家才想起，原來一直照顧別人的人，也需要被照顧。

醫師會離開，是人生的安排；醫師會生病，是身體的提醒。請多關心你的醫師，也別讓他真的不在了。

●肝病防治學術基金會「新竹市香山區免費抽血癌篩&腹超活動」，活動日期：2026年11月21日（六）

點按看活動詳情

看診 櫃檯 病人

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

【職場百味錄】呢喃／深夜的第一根菸

阿富汗禁女性學醫又不准男醫幫女看診 她牙痛治一半被趕回家

【嫺人的第三人生自在學】嫺人／50歲後該繼續突破舒適圈，還是該後退一步？

【相處之道】如酸菌／愛，需要翻譯

相關新聞

愛肝達人站／怎麼上禮拜看診好好的，這禮拜就不在了？

「小姐，我上禮拜才來看診，醫師不是還好好的嗎？怎麼這禮拜就不在了？怎麼那麼突然，是怎麼了？」病人站在櫃檯前，語氣焦急。原來掛號看板上寫著：「某某醫師停診。」

健康永續行動家／中山醫院院長朱益宏 建構社區醫院ESG平台

中山醫療社團法人中山醫院自一九七六年成立，今年迎來創院五十周年。走過半世紀，歷經台灣醫療環境重大變遷，面對醫療政策、健保開辦與醫療生態轉型，院長朱益宏表示，中山醫院持續守護社區民眾健康，在當前環境永續與淨零轉型的全球趨勢下，也主動回應氣候變遷挑戰，推動減碳行動並實踐永續治理。

健康永續行動家／不只要加薪 中山醫院致力改善環境

「當然缺人，怎麼可能不缺。」中山醫院院長朱益宏說，和大多數醫療院所一樣，缺工是普遍面臨的難題，中山醫院也不例外。中山是地區醫院，不只缺護理師，放射師、醫檢師等也人力不足。政府近年雖大力提高薪資，但人力仍持續流失，護理師更看重的是職場環境，唯有改善職場環境才能留住人才。

健康永續行動家／中山醫院為開放型醫院 名醫帶病人來

中山醫院是國內少見的開放型醫院，五十年前創立時引進美式理念，希望延攬在醫院或診所的優秀醫師，配置先進醫療設備與專業人員，開放並共享資源，讓患者來院治療。全民健保實施後，國內醫學中心增加，醫療資源逐漸朝大型化發展，院長朱益宏表示，開放型醫院的經營模式在國內可說獨樹一格，也面臨許多挑戰。

陪產假遠少於產假 托盟憂「孤單育兒」

立院昨三讀通過「性別平等工作法」及「就業保險法」部分條文修正，將育兒留職停薪適用子女年齡擴大至八歲以下，以「日」為單位的彈性育兒假增至六十天，產假則延長至十四周，配偶的陪產假及陪產檢假也延長至十四天。不過托育及就業政策催生聯盟提醒，產假與配偶的陪產檢及陪產假增幅懸殊，恐導致母親在育兒初期孤軍奮戰。

立院三讀通過！產假增至14周 陪產假14天

立法院昨三讀通過「性別平等工作法」與「就業保險法」部分條文修正案，女性受僱者產假由現行八周延長至十四周，陪產檢及陪產假由七日增至十四日，流產假也同步延長；育兒留職停薪適用年齡放寬至子女滿九歲前皆可申請。雙親若各領滿六個月育兒留職停薪津貼，還可各再領三個月，兩人合計最高可領十八個月。修法三讀後，需待總統府公布，並由行政院訂定施行日期，勞動部長洪申翰則表示，政策力拚明年元旦上路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。