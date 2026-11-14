健康永續行動家／中山醫院院長朱益宏 建構社區醫院ESG平台

中山醫療社團法人中山醫院自一九七六年成立，今年迎來創院五十周年。走過半世紀，歷經台灣醫療環境重大變遷，面對醫療政策、健保開辦與醫療生態轉型，院長朱益宏表示，中山醫院持續守護社區民眾健康，在當前環境永續與淨零轉型的全球趨勢下，也主動回應氣候變遷挑戰，推動減碳行動並實踐永續治理。

朱益宏不諱言，醫療院所淨零碳排最重要的就是節能，但就地區醫院來說，達成目標實屬不易。ＥＳＧ指標包括環境保護、社會責任與公司治理，他表示，經由多年醫院評鑑，醫療院所在病人安全、健康醫院等面向都有不錯的成績，但在環境保護方面，至少遭遇三大難題。

減碳三難題 經費最棘手

一是用電導致減碳困難，醫療院所最重要任務是救治病人，須使用大量電力維持醫療設備，手術室、各類病房廿四小時運作，空調運轉不停，愈大的醫院用電量愈高。二是受限於設備，近年興建的醫院多為綠建築，但不少有歷史的醫院建物和設備老舊，耗電量較高。

三是需要經費挹注，但在全民健保下，國內醫院獲利率普遍不高，不少大醫院靠停車場和美食街來彌補醫療收入不足，若處於虧損狀態，更難挪出經費更新設備來節能減碳。朱益宏說，地區醫院的人力、資源都不及醫學中心，若沒有適當的輔導與協助，更難跟上ESG腳步。

總務當推手 醫材循環再生

但即使資源有限，中山醫院依然努力落實醫療永續與ＥＳＧ轉型。中山醫院去年五月完成首次溫室氣體盤查，當年九月接受法國標準協會貝爾國際驗證機構（Bureau Veritas，BV）第三方查證並通過。從申請政府補助開始，並與綠易合作，也說服董事會更換部分設備，例如燈具改為LED燈、更換送風機、空調主機等，讓節電效果更好。

過程中，朱益宏對於院內總務人員的用心印象深刻，不但盤點院內每台機器的型號、耗電量等，更舉辦垃圾減量競賽；還與回收醫療廢棄物業者合作，推動「醫療耗材循環再生計畫」，預估每年可回收約十三噸醫療廢塑料，轉製為rPE材質的「再生塑料袋」與「再生尿壺」，減少焚化處理所產生的碳排放量。

rPE材質韌性佳、耐衝擊、輕量化、易清潔，不過價格並未因回收再製而降低，反而更貴。朱益宏說，因為醫療廢棄物有感染風險，必須以高標準滅菌與無害化處理，確保再生材料符合感染控制規範，成本相對會比較高。院內總務人員工作量因此增加，但大家沒有怨言，願意為地球盡一份心力，朱益宏非常感動。

中山醫院連續二年進行碳盤查，首次完成「溫室氣體碳盤查報告書」，已通過法國標準協會貝爾國際驗證機構（Bureau Veritas，BV） 第三方認證。圖／中山醫院提供

協會搭平台 盼連結資源

朱益宏同時也是社區醫院協會理事長，肩負帶領地區醫院前進的責任與使命，他語重心長表示，衛福部若要挹注醫院ＥＳＧ相關補助，不應只將眼光放在醫學中心，他們資源本就豐沛，不需錦上添花，而人力、財力等資源遠不及醫學中心的地區醫院，非常需要雪中送炭。

目前地區醫院多屬社團法人醫院，相較公家或財團法人醫院較有機會獲得企業捐贈節能設備、綠建築等，地區醫院在沒人、沒錢的困境下，連高層都不熟悉ＥＳＧ，難以跟上節能減碳的腳步。但朱益宏說，社區醫院協會期許成為地區醫院的ＥＳＧ平台，協助連結資源、分享知識，更希望政府鬆綁法令，讓社團法人醫院獲得更多資源。

中山醫院創院五十年，院長朱益宏表示，守護社區民眾健康，也推動減碳行動。記者胡經周／攝影

關於朱益宏

年齡：65歲，1961年生

專長：麻醉、醫院管理

現任：

●中山醫療社團法人中山醫院院長

●台灣社區醫院協會理事長

●衛福部健保會委員

●衛福部醫院評鑑常務委員

●健保署共擬會、醫院總額研商議事會、西醫基層總額研商議事會委員

經歷：

●台灣醫療繼續教育推廣學會理事長

●台灣長期照護學會理事長

●台灣醫院協會副理事長

●私立醫療院所協會榮譽理事長

中山醫院ESG亮點

●2024年1月 成立「永續發展委員會」，由院長擔任永續長

●2025年9月 醫療廢棄物再利用品項達51項，回收率大幅增長 50.33%

●2025年10月 取得2024年ISO 14064-1溫室氣體盤查查驗證書

●2026年2月 與吉祥科技推動「rPE再生醫療耗材循環計畫」，將滅菌醫療廢塑料重製為再生醫療垃圾袋、再生尿壺及環保杯套

●2026年2月 導入ezGHG 3.0平台並跨院培育9位認證「數位計碳師」

●026年3月 完成診間風機汰換（送風能力提升75%）與高效率熱泵更新，每年實質節電 39,420度

●2026年5月 推動環衛及公廁巡檢電子化

●2026年7月 取得2025年ISO 14064-1溫室氣體盤查查驗證書

●2026年11月 發行2025年永續報告書

資料來源／中山醫院 製表／沈能元