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健康永續行動家／不只要加薪 中山醫院致力改善環境

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

「當然缺人，怎麼可能不缺。」中山醫院院長朱益宏說，和大多數醫療院所一樣，缺工是普遍面臨的難題，中山醫院也不例外。中山是地區醫院，不只缺護理師，放射師、醫檢師等也人力不足。政府近年雖大力提高薪資，但人力仍持續流失，護理師更看重的是職場環境，唯有改善職場環境才能留住人才。

「現在缺工的問題，已不完全是薪水問題。」朱益宏說，醫事人員薪資受限於健保制度，長年無法提升，導致醫療產業變成「醫療慘業」，醫療人員薪資偏低，健保和醫療法有很多規定和限制，民眾不見得理解，而這些限制並非醫護人員訂定，卻都必須由醫護人員向病人解釋，直接面對病人的不滿，這是醫護人員無法迴避壓力之一。

醫病關係也有影響，不只是醫療糾紛，不乏有民眾抱持著「我是花錢來的」，只要一有不滿，稍微等待久了一點，就對醫護人員惡言相向，「有時連醫師都會被罵，更何況護理師。」情緒化反應造成第一線工作人員很大壓力，也影響留任。朱益宏不認為護理師缺工完全是對薪水不滿，合理且友善的工作環境也非常重要。

不過，調薪仍不可少。中山醫院近年為護理師加薪，無經驗新人起薪約五萬元，若再加上年資、大小夜班津貼，以及每兩年一簽的簽約獎金、三節績效獎金等，平均月薪已從原先約四點六萬元，調升至六萬元以上，不過人力仍持續流失，新血也不容易補進。

小型醫院徵人比大醫院困難，朱益宏分析，許多護理師在執業之初會選擇醫學中心，大醫院資源豐沛，臨床工作可以藉助機器人、ＡＩ、資訊系統等，病歷可以用語音輸入。資訊化落後，電腦化不足，如病歷需要手寫，這是許多小型醫院遇到的問題。為了留住人才，中山醫院能加薪時盡量加薪，並加速醫院智慧化、改善工作環境。

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