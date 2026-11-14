健康永續行動家／中山醫院為開放型醫院 名醫帶病人來

中山醫院是國內少見的開放型醫院，五十年前創立時引進美式理念，希望延攬在醫院或診所的優秀醫師，配置先進醫療設備與專業人員，開放並共享資源，讓患者來院治療。全民健保實施後，國內醫學中心增加，醫療資源逐漸朝大型化發展，院長朱益宏表示，開放型醫院的經營模式在國內可說獨樹一格，也面臨許多挑戰。

朱益宏說，所謂開放型醫院，就是醫院對所有醫師開放。中山醫院最早成立時，就接受台大、三總、榮總和長庚等醫院的醫師把病人帶來，接受治療。目前中山醫院編制內醫師大約五十多位，兼任醫師約二百多位，占了四分之三左右。

身為醫管專家，朱益宏分析，開放醫院的缺點是很難管理醫師，因為大部分的醫師是兼職，平常不在醫院，可能一周才看一次門診，甚至病人需要手術才會來，溝通跟管理費時且沒有效率；優點是接納所有的醫師，醫師可能來自大醫院或診所，帶著自己的病人過來，水到渠成達到分級醫療的要求。

開放型醫院源自美國，但美國患者要去醫學中心看診，必須層層轉診，不像台灣民眾可以自由就醫。朱益宏表示，也因為如此，開放型醫院在台發展並不容易，如何吸引更多優秀醫師，醫師再把病人帶來，是中山醫院非常重要的策略和任務。

中山醫院提供兼任醫師許多彈性，例如透過嚴密的資安規定，確保沒有洩漏患者個資的疑慮，讓醫師在院外透過手機，經過授權，直接查詢患者部分檢查、檢驗報告，也可以為患者預約手術。如此方便醫師在診所和不同醫院之間，一條龍式照顧病患。醫師看診時間也彈性，可以只看診半小時或一小時，甚至只看約診病患。

中山醫院命名是為了紀念國父孫中山，創院時曾請孫科夫人剪綵，當時有許多知名醫師加入，醫院設計更規畫「每位病人皆有一扇窗戶」，使中山醫院曾被譽為「貴族醫院」。耕耘五十年，在台灣出生率高的年代，以接生數高知名，如今院內婦產科醫師有四十多位，近年許多骨科權威醫師加入，院內醫學專科達卅一種，持續照顧社區居民健康。