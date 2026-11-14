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環部推專法 串聯綠蔭、降砍樹爭議

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

環境部「都市林管理專法」草案預計年底公布，環境部長彭啓明表示，未來各縣市至少規畫十條遮蔭路徑，串聯公園、學校及停車場等綠蔭設施，並建立路樹身分資料，公部門若有移植或疏伐需求，須提前十天公告，避免樹木突然消失引發爭議。

彭啓明昨出席成大「樹導航」Ａｐｐ成果發表會時表示，都市愈來愈熱，樹木就是最好的天然冷氣。環境部提出六年都市林國家型計畫，結合成大研究成果及易淹水地區資料，製作「種樹地圖」供各縣市參考，並將樹冠覆蓋率納入城市治理評估。未來每棵樹都將建立專屬編號及照護資料，移植、修剪及移除均有規範。

成大測量及空間資訊學系教授吳治達團隊，結合福爾摩沙衛星八號多光譜影像、Google街景及地理人工智慧，開發「樹導航」Ａｐｐ，提供民眾綠蔭步行路線。目前在台北市大安等三區試辦，預計明年推廣至台南市及嘉義市。

吳治達說明，一般導航以最短路徑為主，樹導航依行人視角及周邊綠地分布，提供深綠、淺綠兩種路線，前者以綠視率最高為目標，讓民眾沿途看見更多樹木；後者則以綠覆率最高為主，選擇周邊綠樹及綠地較多的路線，讓民眾在步行時享受綠蔭。

農業部林保署航測及遙測分署長黃群修表示，台灣綠林航拍紀錄已有六十年，目前每年進行兩次全面航拍，最新資料顯示，台灣綠覆率已從前次的百分之五十八點二，提升至百分之六十點七。

專法 彭啓明 路樹

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