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吳舜文新聞獎 聯合報系6作品入圍
第四十屆吳舜文新聞獎昨公布入圍名單，聯合報系共計六件作品入圍，涵蓋「深度報導獎—文字類」、「深度報導獎—影音與融媒體類」、「國際新聞報導獎—文字類」、「新聞攝影獎—單張」與「嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎—文字類」等五大類別，頒獎典禮將於十二月十日舉行。
新聞營運中心記者林奐成兩件作品入圍，其中「台灣鯛崩盤風暴」入圍「深度報導獎—文字類」，剖析川普關稅如何衝擊台灣養殖漁業，揭露長期僵固的產銷結構，讓基層漁民成為關稅戰下的犧牲者。
「光電風災啟示錄」則入圍「嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎—文字類」，檢視水面型光電設施的安全、災後廢棄物處理及政策治理缺口，促使政府正視相關管理問題。
影音中心游昌樺、盧湘婕、王彥鈞、陳昱凱製作的「長高的河—馬太鞍堰塞湖事件紀實」，從科研、土地、農業、長照、生存危機等面向，試圖呈現洪災後的完整切面，入圍「深度報導獎—影音與融媒體類」。
攝影中心記者季相儒作品「攙扶」入圍「新聞攝影獎—單張」，記錄花蓮光復鄉堰塞湖溢洪後，一名返家查看災情的居民受困洪水，國軍官兵合力攙扶救援的畫面。
聯合新聞網旗下「轉角國際」則有兩件作品入圍「國際新聞報導獎—文字類」，分別為張郁婕「台灣—沖繩—福島的傷心陣線」，以及曹雨昕「烏克蘭的天空守護者：無人機產線與戰火下的人們」。
主辦單位財團法人吳舜文新聞獎助基金會表示，本屆共收到四七七件報名作品，經評選後有五十二件入圍決選。頒獎典禮將於十二月十日下午舉行，公布最終得獎名單。
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