健康你我他／寫作喚醒文青魂 多方閱謮少看劇

從高工作強度的跨國企業職場退休後，能自行支配時間變多，使用手機從原來只用於工作上的溝通及電子郵件，大幅增加到各式各樣的社群平台，因此開始接觸AI短劇。

AI短劇節奏快、搏眼球，讓人很難停止，不知不覺就耗費了大半天時間、甚至到深夜，對生活作息影響甚鉅。再者，因為演算法在社群被廣泛使用，所以被推播的AI短劇常出現類似劇情重複，還時常有片段化劇情，沒有結局，也不知下集在何處。這讓看AI短劇如同吃鴉片，徒然耗費資源卻沒有太多收穫。

有一次參加健康講座，主講醫師提到預防或延緩失智，可以多動腦、尤其是做需要運用組織能力的活動。讓我想到多年在職場上長期使用外語，導致中文的文字能力大不如前，於是興起寫文章的念頭。剛好得知聯合報有讀者投書及徵文的園地，便開始將一些想法整理、訴諸文字，陸續投稿，偶有入選，興奮不已，這讓我的文青魂被喚醒。

有時候為了寫文章，感覺對某些事物典故或歷史瞭解不夠，進而激起查閱資料、多方閱讀的動機，這讓原來花在看AI短劇的時間相對縮減，並額外創造價值與成就感。

自己的人生自己作主，與其沉浸於AI短劇，不如自己編寫人生的篇章，創造更多的可能性！