育兒大禮包來了！新制雙親最高加總可領18月留停津貼

立法院昨三讀修正通過《性別平等工作法》與《就業保險法》部分條文等「育兒大禮包」。新制將自2027年上路後，女性受僱者產假由現行八周延長至14周，陪產檢及陪產假由七日增至14日，流產假也同步延長。

育兒留職停薪適用年齡放寬至子女滿九歲前皆可申請。雙親若各領滿六個月育兒留職停薪津貼，還可各再領三個月，兩人合計最高可領18個月。

因應少子化，修法大幅升級勞工的生育與育兒保障，其中，《性別平等工作法》第15條條文明定，產假增為14周、產檢假及陪產假各增為14天。妊娠三個月以上流產者仍維持四周，妊娠二個月以上、未滿三個月流產者增至二周，未滿二個月流產者增至十日。

性工法第16條及增訂第16條之一明定，育嬰留停適用年齡從現行三歲延長至（含）八歲，留停期間維持二年為限；「育兒假」每一子女每年最多60日、可按日申請，並放寬範圍包括親師會、教師訪談等皆可請假。

性工法三讀通過附帶決議，將邀集各界研議育兒留職停薪適用之子女年齡，進一步放寬至未滿12歲之必要性、可行性及配套措施。為推動育兒留停政策逐步延伸至12歲，勞動部表示，將邀集各界，研擬並訂定企業獎勵計畫。預計將於一至兩周內正式對外公布配套方案。

有關《就業保險法》部分條文修正草案，三讀條文第10條、第11條、第19條之3明定，將原稱「育嬰留停」改為「育兒留停」，並且可申請休假及請領津貼的時間，由現行雙親各六個月提高至各九個月，合計可有18個月的育兒留停時間及津貼。

就保法第19條之2三讀條文明定，維持留停前六個月的平均月投保薪資六成。另通過附帶決議，請勞動部依照《育嬰留職停薪薪資補助要點》持續編列預算，發給二成育兒留停薪資補助。也就是育兒留停津貼，包括就保法給予六成加上勞動部補貼二成。