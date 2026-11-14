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常用於化療、重症輸液導管恐釀血栓 緊急下架

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

衛福部食藥署昨公布重大醫材回收警訊，臨床常用於化療、重症治療的「泰利福亞諾壓力注射型週邊置入中央靜脈導管組」，因表面塗層接觸生理食鹽水後，恐膨脹結塊、剝落，增加患者發炎、血栓、組織損傷及缺血等風險。國內受影響產品高達八六四一個，食藥署啟動最高等級「第一級回收」，要求業者廿四小時內全面通知停用、下架

亞東紀念醫院副院長洪芳明表示，周邊置入中央靜脈導管（PICC）是從手臂靜脈放入、末端到達心臟附近大靜脈的導管，主要用在需長期施打藥劑或營養素等患者，如化療、抗生素治療、全靜脈營養等，或血管不易注射的重症病人，也會用於抽血、輸液、電腦斷層高壓注射顯影劑及監測中心靜脈壓，讓病人免於反覆扎針。

食藥署醫療器材及化妝品組副組長謝綺雯說，初步盤點國內受影響型號共七款、五十個批號，食藥署已啟動回收作業，要求業者自十一日起算，於廿四小時內通知銷售對象立即停用並全面下架，並在十二月十一日前完成回收。國內尚有二至三張類似醫材許可證產品，可提供臨床替代使用，而截至目前尚未接獲國內與這項產品相關的不良反應事件通報。

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