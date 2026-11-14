單次醫材延長落日 衛福部允討論
單次使用醫療器材過去部分可經清潔、消毒及滅菌後重複使用，但衛福部訂定的落日條款將於明年元旦上路，未經廠商申請查驗登記核准的醫材，未來不得再重消使用。醫界憂心，政策緩衝期不足，恐大幅增加醫療成本，前天赴衛福部陳情。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，將盡速召開會議討論，目前尚無具體決議。
衛福部於二○二一年公告「重處理之單次使用醫療器材辦理查驗登記技術指引」，要求單次使用醫材若需重新消毒後使用，需由廠商提出並辦理查驗登記，否則未來則需依照醫材商仿單執行，不得重消再使用，原訂二○二四年全面上路，考量臨床醫治需求、病人經濟負擔，延長申請重消查驗登記期限至今年底，但醫界認為時間仍不夠充裕。
台灣醫院協會理事長李飛鵬表示，部分單次使用醫材價格昂貴，例如不鏽鋼手術器械，若經過適當地清潔、消毒及滅菌，且不影響功能與病人安全，應評估開放重複使用，兼顧醫療品質、成本及淨零減碳目標。若全面限制一次性使用，不僅增加醫院負擔，也考驗廠商的供貨能力，一旦供應不及，恐造成醫材短缺，影響臨床醫療。
劉玉菁表示，醫學中心、區域醫院及地區醫院代表已拜會衛福部長石崇良，反映政策衝擊。
衛福部將盡速討論相關行政程序及配套措施，並以病人安全及醫療品質為優先考量。
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