陪產假遠少於產假 托盟憂「孤單育兒」

立院昨三讀通過「性別平等工作法」及「就業保險法」部分條文修正，將育兒留職停薪適用子女年齡擴大至八歲以下，以「日」為單位的彈性育兒假增至六十天，產假則延長至十四周，配偶的陪產假及陪產檢假也延長至十四天。不過托育及就業政策催生聯盟提醒，產假與配偶的陪產檢及陪產假增幅懸殊，恐導致母親在育兒初期孤軍奮戰。

托盟表示，肯定政策將照顧支持跨進國小低年級，讓家長不必再擔憂沒時間、請假沒收入，也能更有餘裕因應孩子生病、停托、停課等臨時、突發照顧需求。

托盟也肯定育兒假從「留職停薪」改為「請假」，是此次修法的重要變革，未來家長請假期間仍可累計工作年資，並簡化差勤程序，減少員工與人資反覆辦理留停、復職的行政負擔。

不過，托盟也提到，修法後的十四周產假與十四天陪產檢及陪產假天數懸殊，恐讓母親在育兒初期仍孤軍奮戰，存在可能抵消新制效果的變數。

托盟解釋，產假大幅新增六周之多，配偶能投入照顧的時間卻只小幅延長七天，恐迫使女性在生產後最需要休養與支持的階段，仍承擔大部分的照顧責任，相較於國際改革持續強化父親帶薪照顧權利、促進雙親分工的方向，我國仍有明顯落差。

托盟呼籲，下一階段的改革應將陪產檢假、陪產假分開，並推動有薪陪產假與新增產假同步、同等幅度增加六周以上，避免一方面鼓勵父親使用單日育兒假，另一方面卻又持續鞏固母親長期請假育兒的傳統性別分工。