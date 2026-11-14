聽新聞
0:00 / 0:00

陪產假遠少於產假 托盟憂「孤單育兒」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
立法院13日三讀通過「性別平等工作法」及「就業保險法」部分條文修正，將產假延長至14周，配偶的陪產假及陪產檢假也延長至14天。示意圖。聯合報系資料照
立法院13日三讀通過「性別平等工作法」及「就業保險法」部分條文修正，將產假延長至14周，配偶的陪產假及陪產檢假也延長至14天。示意圖。聯合報系資料照

立院昨三讀通過「性別平等工作法」及「就業保險法」部分條文修正，將育兒留職停薪適用子女年齡擴大至八歲以下，以「日」為單位的彈性育兒假增至六十天，產假則延長至十四周，配偶的陪產假及陪產檢假也延長至十四天。不過托育及就業政策催生聯盟提醒，產假與配偶的陪產檢及陪產假增幅懸殊，恐導致母親在育兒初期孤軍奮戰。

托盟表示，肯定政策將照顧支持跨進國小低年級，讓家長不必再擔憂沒時間、請假沒收入，也能更有餘裕因應孩子生病、停托、停課等臨時、突發照顧需求。

托盟也肯定育兒假從「留職停薪」改為「請假」，是此次修法的重要變革，未來家長請假期間仍可累計工作年資，並簡化差勤程序，減少員工與人資反覆辦理留停、復職的行政負擔。

不過，托盟也提到，修法後的十四周產假與十四天陪產檢及陪產假天數懸殊，恐讓母親在育兒初期仍孤軍奮戰，存在可能抵消新制效果的變數。

托盟解釋，產假大幅新增六周之多，配偶能投入照顧的時間卻只小幅延長七天，恐迫使女性在生產後最需要休養與支持的階段，仍承擔大部分的照顧責任，相較於國際改革持續強化父親帶薪照顧權利、促進雙親分工的方向，我國仍有明顯落差。

托盟呼籲，下一階段的改革應將陪產檢假、陪產假分開，並推動有薪陪產假與新增產假同步、同等幅度增加六周以上，避免一方面鼓勵父親使用單日育兒假，另一方面卻又持續鞏固母親長期請假育兒的傳統性別分工。

育兒 育兒假 性別平等

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

產假14周、陪產假14天有望明年上路 托盟：新手媽媽恐仍孤軍奮戰

家有未滿9歲孩的爸媽注意 明年起有60天育兒假、育兒津貼雙親6+3

育兒大禮包三讀 勞動部揭修法五大突破

產假延長為14周、陪產檢假增至14日 教團籲同步修正教師請假規則

相關新聞

愛肝達人站／怎麼上禮拜看診好好的，這禮拜就不在了？

「小姐，我上禮拜才來看診，醫師不是還好好的嗎？怎麼這禮拜就不在了？怎麼那麼突然，是怎麼了？」病人站在櫃檯前，語氣焦急。原來掛號看板上寫著：「某某醫師停診。」

健康永續行動家／中山醫院院長朱益宏 建構社區醫院ESG平台

中山醫療社團法人中山醫院自一九七六年成立，今年迎來創院五十周年。走過半世紀，歷經台灣醫療環境重大變遷，面對醫療政策、健保開辦與醫療生態轉型，院長朱益宏表示，中山醫院持續守護社區民眾健康，在當前環境永續與淨零轉型的全球趨勢下，也主動回應氣候變遷挑戰，推動減碳行動並實踐永續治理。

健康永續行動家／不只要加薪 中山醫院致力改善環境

「當然缺人，怎麼可能不缺。」中山醫院院長朱益宏說，和大多數醫療院所一樣，缺工是普遍面臨的難題，中山醫院也不例外。中山是地區醫院，不只缺護理師，放射師、醫檢師等也人力不足。政府近年雖大力提高薪資，但人力仍持續流失，護理師更看重的是職場環境，唯有改善職場環境才能留住人才。

健康永續行動家／中山醫院為開放型醫院 名醫帶病人來

中山醫院是國內少見的開放型醫院，五十年前創立時引進美式理念，希望延攬在醫院或診所的優秀醫師，配置先進醫療設備與專業人員，開放並共享資源，讓患者來院治療。全民健保實施後，國內醫學中心增加，醫療資源逐漸朝大型化發展，院長朱益宏表示，開放型醫院的經營模式在國內可說獨樹一格，也面臨許多挑戰。

陪產假遠少於產假 托盟憂「孤單育兒」

立院昨三讀通過「性別平等工作法」及「就業保險法」部分條文修正，將育兒留職停薪適用子女年齡擴大至八歲以下，以「日」為單位的彈性育兒假增至六十天，產假則延長至十四周，配偶的陪產假及陪產檢假也延長至十四天。不過托育及就業政策催生聯盟提醒，產假與配偶的陪產檢及陪產假增幅懸殊，恐導致母親在育兒初期孤軍奮戰。

立院三讀通過！產假增至14周 陪產假14天

立法院昨三讀通過「性別平等工作法」與「就業保險法」部分條文修正案，女性受僱者產假由現行八周延長至十四周，陪產檢及陪產假由七日增至十四日，流產假也同步延長；育兒留職停薪適用年齡放寬至子女滿九歲前皆可申請。雙親若各領滿六個月育兒留職停薪津貼，還可各再領三個月，兩人合計最高可領十八個月。修法三讀後，需待總統府公布，並由行政院訂定施行日期，勞動部長洪申翰則表示，政策力拚明年元旦上路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。