立院三讀通過！產假增至14周 陪產假14天

立法院昨三讀通過「性別平等工作法」與「就業保險法」部分條文修正案，女性受僱者產假由現行八周延長至十四周，陪產檢及陪產假由七日增至十四日，流產假也同步延長；育兒留職停薪適用年齡放寬至子女滿九歲前皆可申請。雙親若各領滿六個月育兒留職停薪津貼，還可各再領三個月，兩人合計最高可領十八個月。修法三讀後，需待總統府公布，並由行政院訂定施行日期，勞動部長洪申翰則表示，政策力拚明年元旦上路。

立法院長韓國瑜昨召集朝野協商，處理此前仍有歧見的「性別平等工作法」第十五條。國民黨、民眾黨原主張產假十四周，民進黨及勞動部原主張十二周產假加十個工作日產檢假；三黨協調後取得共識，提出相同版本修正動議，最終以產假十四周版本三讀通過。

依現行條文，受僱者分娩前後給予產假八周；妊娠三個月以上流產者給予四周，妊娠二個月以上未滿三個月者給予一周，未滿二個月者給予五日；陪產檢及陪產假為七日。

三讀條文明定，受僱者分娩前後產假延長至十四周；妊娠三個月以上流產者維持四周，妊娠二個月以上未滿三個月者增至二周，未滿二個月者增至十日；陪產檢及陪產假由七日增至十四日。

修法增訂，受僱者於分娩產假第九周至第十四周期間，如有工作意願，可申請提前銷假，雇主除有正當事由外應同意。雇主依規定給付產假薪資後，超過八周的產假薪資及新增的流產假薪資，可向中央主管機關申請補助。

育兒留職停薪部分，三讀後由現行子女滿三歲前，放寬為撫育八歲以下子女，領取期間至子女滿九歲為止，最長仍以二年為限；並新增每人每一子女每年最多六十日、可按日申請的彈性育兒假。育兒留職停薪津貼由現行每人最長六個月，改為雙親若都領滿六個月後，可再各加領三個月，每人最高九個月，雙親合計最高十八個月。

育兒留職停薪津貼法定給付仍為平均月投保薪資六成，立院另通過附帶決議，要求勞動部持續依「育嬰留職停薪薪資補助要點」編列公務預算補助二成，合計維持平均月投保薪資八成。

台灣教育產業工會指出，公教人員、公立學校教師的育兒留職停薪津貼，適用公教人員保險法，產假、流產假、陪產假則依教師請假規則辦理，相關規則未同步修法，恐造成生育、育兒權益「一國兩制」，籲立法院、行政院及教育部盡速修法，編足代理代課師資及鐘點費預算，避免人力缺口轉嫁其他教師，兼顧教師權益與學生受教品質。