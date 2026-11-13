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42歲女子飽受慢性下腹部疼痛困擾 醫院檢查確診「骨盆腔鬱血症候群」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
康靜維醫師提醒，女性朋友如果有長期骨盆腔或下腹疼痛，應及早就醫檢查與治療。圖／大千綜合醫院提供
康靜維醫師提醒，女性朋友如果有長期骨盆腔或下腹疼痛，應及早就醫檢查與治療。圖／大千綜合醫院提供

42歲黃姓女子長期飽受慢性下腹部疼痛困擾，每逢生理期到來，疼痛感更是翻倍加劇，嚴重影響生活品質。大千綜合醫院 表示，這名病患後續至大千求診，經腹部電腦斷層檢查，赫然發現她的骨盆腔內有大量靜脈曲張，且左側卵巢靜脈嚴重擴張，確診為「骨盆腔鬱血症候群」。與醫師討論後，患者決定採行血管微創介入治療將病變血管栓塞。治療後，她的腹痛症狀獲得大幅改善，重獲順暢人生。

苗栗市大千綜合醫院放射科醫師康靜維指出，骨盆腔鬱血症候群是造成女性慢性骨盆腔疼痛中，極易被忽視的隱形殺手之一。發病主因在於骨盆腔靜脈瓣膜功能不全或靜脈回流受阻，導致血液逆流與血管腔擴張充血，進而引發長期下腹疼痛。病人有時會伴隨外陰部或下肢靜脈曲張，且疼痛症狀常在久坐、久站、生理期或性行為後明顯加劇，對女性日常生活與心理造成雙重負擔。

康靜維醫師提醒，引發女性慢性下腹疼痛的原因相當複雜，包括子宮內膜異位症、子宮肌瘤、骨盆腔腫瘤或骨骼肌肉失衡都有可能。因此在臨床評估上，必須仔細結合病人的症狀表現與精確的影像學檢查，逐一排除其他病因後才能確診。

他指出，針對骨盆腔鬱血症候群的治療，目前建議的治療方式為「靜脈栓塞術」。這項血管內介入治療屬於門診微創手術，僅需在局部麻醉下即可順利完成。醫師會從病人右側腹股溝靜脈穿刺置入微細導管，延伸至病變靜脈後注入顯影劑，精準評估血液逆流程度與血管擴張狀況；隨後釋放微型金屬彈簧圈封堵問題血管，徹底阻斷逆流的血流。此手術傷口極小、復原迅速，大部分病人在手術當天即可出院返家休養。

康靜維表示，如果女性朋友長期面臨不明原因的慢性骨盆腔或下腹疼痛，且在久站或生理期後格外嚴重，應盡速至醫院詳細檢查，切莫忍痛延誤治療時機。

病患骨盆腔內有大量靜脈曲張（紅圈處），醫師檢查確診為骨盆腔鬱血症候群。圖／大千綜合醫院提供
病患骨盆腔內有大量靜脈曲張（紅圈處），醫師檢查確診為骨盆腔鬱血症候群。圖／大千綜合醫院提供

康靜維醫師指出，靜脈栓塞術以微型金屬彈簧圈封堵問題血管（紅圈處），是傷口小、恢復快的治療方式。圖／大千綜合醫院提供
康靜維醫師指出，靜脈栓塞術以微型金屬彈簧圈封堵問題血管（紅圈處），是傷口小、恢復快的治療方式。圖／大千綜合醫院提供

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