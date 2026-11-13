台灣最大海洋研究船「勵進」首度靠泊蘇澳 曾尋獲失事幻象戰機黑盒子

台灣目前最大的海洋研究船「勵進號」不僅具備深海探測、海底地形測繪等研究功能，每次出航最長可達30天，單次加油費用就高達約千萬元。勵進號首度停靠宜蘭蘇澳，明天配合國科會科普活動「2026 Kiss Science」活動，開放民眾登船參觀。

勵進號2018年5月於高雄港啟用，船長76公尺、船寬16公尺，總噸位達2629噸，航速最高可達12節，滿載狀態下可滿足海上連續30天的作業需求。全船最多可搭載43人，包括19名專業船員及24名研究團隊成員，執行海上調查與研究任務。

勵進號主要負責遠洋及深海科學探測，任務涵蓋水下遙控無人載具（ROV）探勘、海底地形測繪、海床底質與沉積物採樣、溫鹽深儀（CTD）觀測，以及海底地震斷層調查等。

勵進號明天將開放民眾參觀，包括駕駛台、主實驗室、作業主甲板、緊急集合區及住艙等，各場次均安排導覽，採預約報名制；未報名的民眾也可以前往宜蘭蘇澳「國光隧道」旁候車空間，登記候補場次。

一名工作人員說，勵進號使用燃油發電機，透過電力轉換帶動船舶推進，船上共有五部發電機，使用重柴油作為燃料，並非一般汽車使用的柴油，且油品標準比法規要求更嚴格。勵進約每三個月加油一次，通常一次航程長達30天，每次加油費用就高達約1000萬元。

台灣海洋科技研究中心主任廖德裕說，海洋中心透過多次水下遙控無人載具操作，累積深海探測技術。2019年勵進研究船曾在台灣東北海域南沖繩海槽棉花火山場址進行地質觀測及礦產調查，並於2021年精準返回同一位置再次採樣，展現水下定位技術成果。勵進研究船也曾運用水下遙控無人載具，成功尋獲埋沒兩年多的失事幻象戰機黑盒子。

至於船上生活，遇到風浪較大、船身劇烈搖晃時，船員難免會有暈船不適。勵進號船長黃久倖分享，自己剛從大船轉到小船時，曾吐得相當嚴重，甚至睡到一半都會吐到受不了。不過，經過這幾年的磨合，現在已相當習慣，也能適應船上生活。她笑說，有時遇到颱風或東北季風，船身搖晃得比較厲害，反而會讓餐廳菜色特別豐富，因為暈船的人吃不下，其他人就能吃得比較多。

台灣海洋科技研究中心主任廖德裕。記者柯美儀／攝影