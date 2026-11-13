時隔20年主辦全球內科研討會 卓揆中文致詞強調我國醫療照護全球第一

我國內科醫學會，時隔20年再度成功爭取主辦「第38屆世界內科醫學國際研討會」（WCIM 2026），行政院院長卓榮泰傍晚出席開幕式，有別於大會主席張上淳以英文開場，衛福部長石崇良以英文發表專題演說，卓榮泰全程以中文致詞。他提到，我國於國際醫療照護評比中連續三年獲得第一名佳績，頂尖智慧醫院入選醫院數量，亦排名世界第五、亞洲第二。

卓榮泰表示，賴總統是「中華民國台灣」首位具專業醫師背景出身的總統、國家領導人，健康台灣為治國願景，2025年台灣藉由預防、篩檢、治療等防治策略，提早達成世界衛生組織C型肝炎消除目標，各項指標全面超越「金級標準」；Numbeo公布全球醫療照護指數，台灣連續3年獲得第一；美國新聞周刊公布2027年頂尖智慧醫院名單，我國19家醫院入選，排名亞洲第二、世界第五。

卓榮泰說，台中榮總近期正式啟動醫學智慧大樓建置工程，將成為我國首屈一指的智慧醫療研究中心，展現台灣與國際醫療水準同步進步的醫療科技實力，而政府致力推動癌症治療、慢性病預防，並提倡運動、健康檢查等，2025年起推動癌症防治計畫，擴大公費癌症篩檢補助，去年提供325萬人次篩檢，發現3萬多例癌前病變、1萬多例癌症，協助4萬多名病友及家庭，及早發現並治療疾病。

政府推動成人預防保健服務，2025年開始，年滿30歲國人可免費接受定期健康檢查。卓榮泰指出，透過公費成人健檢，搭配勞工、公教健檢等資源，政府目標是找到80%三高風險者，讓他們接受生活習慣諮詢與醫療照護，並協助8成患者獲得良好控制，為鼓勵民眾從事有益健康的活動，今年推出揮汗有禮、健康幣等整測，讓民眾完成運動、疫苗注射後，可至商店兌換商品。

卓榮泰強調，政府將整合運動、健康相關政策，並設法加碼，持續鼓勵民眾預防慢性病發生，內科醫學是疾病防治與全人照顧核心，面對人工智慧（AI）進入醫療現場，政府期待科技幫助醫師做出更精準判斷，堅守醫師患者之間有同理心，進行更多人性關懷，讓醫療更有效率、更有溫度，相信與會學者集思廣益，可促進全球醫界追求卓越醫療，開闢科技人文雙核心康莊大道。