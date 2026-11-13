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台東16學生流感疫苗打成新冠 疾管署揪3大疏失：從出庫到施打全沒核對

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
台東大武國中16名學生昨天接種流感疫苗，被誤打成新冠疫苗，衛生單位今天召開家長說明會。 示意圖／美聯社
台東大武國中16名學生昨天接種流感疫苗，被誤打成新冠疫苗，衛生單位今天召開家長說明會。 示意圖／美聯社

台東大武國中16名學生昨天接種流感疫苗，被誤打成新冠疫苗，衛生單位今天召開家長說明會。疾管署指出，初步了解，衛生所至少有「三大疏失」，包括疫苗出庫時沒有雙人核對、施打前沒有三讀五對、也沒有向學生出示疫苗，從出庫到施打都沒核對，否則通常不太可能搞錯疫苗。

台東縣大武鄉衛生所昨天前往大武國中辦理校園流感疫苗接種，原本要施打流感的23名學生，卻有16名八、九年級生誤打莫德納COVID-19疫苗。衛生局、衛生所、疾管署東區管制中心今天下午4點召開家長說明會，向家長說明事件經過並致歉，承諾後續相關醫療費用由縣府負擔，追蹤6個月。

疾管署發言人林明誠指出，初步了解，衛生所人員施打疫苗有三大疏失。第一，疫苗出庫時沒有經過雙人核對，基本上若有兩人重複確認，新冠和流感疫苗搞混的機率應該不高。第二，施打疫苗前沒有進行三讀五對，確認藥名。第三，接種前也沒有跟學生出示疫苗名稱、告知要打什麼疫苗。

林明誠說，目前尚不清楚衛生所人員是否有將兩種疫苗混放，或是帶錯疫苗、發現施打錯誤後，才又再去拿正確疫苗完成後續接種。實務上不同疫苗也不該放在一起，是否還有其他環節出錯，還要進一步了解。

林明誠表示，衛生局後續將提出詳細調查報告，可能還有其他出錯環節。至於是否會有行政處分？會交由衛生局視情結輕重決定。

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