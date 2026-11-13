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都市林專法預計年底公布 彭啟明：路樹移植、疏伐須提前10天公告

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
成功大學測量及空間資訊學系教授吳治達（右 2）團隊，利用福爾摩沙衛星八號的遙測資源，結合地理人工智慧與 Google 街景，開發出「樹導航」APP。圖／成大提供
成功大學測量及空間資訊學系教授吳治達（右 2）團隊，利用福爾摩沙衛星八號的遙測資源，結合地理人工智慧與 Google 街景，開發出「樹導航」APP。圖／成大提供

環境部長彭啟明今天出席成功大學「樹導航」APP成果發表會表示，都市林管理專法預計年底公布，未來各縣市至少規畫10條遮蔭路徑，串聯公園、學校及停車場等綠蔭設施，並建立路樹身分資料，公部門若有移植或疏伐需求，須提前10天公告，讓民眾了解原因，避免樹木突然消失引發爭議。

彭啟明表示，都市愈來愈熱，解方不能只靠吹冷氣，樹木就是最好的天然冷氣。在賴清德總統要求下，環境部提出6年都市林國家型計畫，結合成功大學研究成果及易淹水地區資料，製作「種樹地圖」供各縣市參考，並將樹冠覆蓋率納入城市治理評估，以公開數據檢視綠蔭成效。

賴清德今年4月宣布啟動「氣候調適綠蔭倍增計畫」，目標10年內新植及養護1000萬棵樹，打造「6分鐘綠生活圈」，降低都市熱島效應。彭啟明指出，未來每棵樹都將建立專屬編號及照護資料，移植、修剪及移除均有規範，也將鼓勵企業、學校及民眾認養樹木，擴大公私協力。

成功大學測量及空間資訊學系教授吳治達團隊，結合福爾摩沙衛星八號多光譜影像、Google街景及地理人工智慧，開發「樹導航」APP，提供民眾綠蔭步行路線。目前在台北市大安等3區試辦，預計明年推廣至台南市及嘉義市。

吳治達說明，一般導航以最短路徑為主，樹導航則依行人視角及周邊綠地分布，提供深綠、淺綠兩種路線，前者以綠視率最高為目標，讓民眾沿途看見更多樹木；後者則以綠覆率最高為主，選擇周邊綠樹及綠地較多的路線，讓民眾在步行時享受綠蔭。

農業部林業及自然保育署航測及遙測分署長黃群修表示，台灣綠林航拍紀錄已有60年，目前每年進行兩次全面航拍，最新資料顯示，台灣綠覆率已從前次的58.2%提升至60.7%。成大團隊也希望透過樹導航累積的綠蔭資料，協助政府辨識植樹優先區域，讓衛星科技成果實際應用於城市氣候調適。

成大團隊與國家太空中心、環境部氣候變遷署、農業部林業及自然保育署航測及遙測分署、國家衛生研究院、台南市及嘉義市政府環保局等單位，今天在成大舉辦名為「從太空到城市：健康綠色導航新實踐」的成果分享活動。圖／成大提供
成大團隊與國家太空中心、環境部氣候變遷署、農業部林業及自然保育署航測及遙測分署、國家衛生研究院、台南市及嘉義市政府環保局等單位，今天在成大舉辦名為「從太空到城市：健康綠色導航新實踐」的成果分享活動。圖／成大提供

環境部部長彭啟明提出 6 年都市林國家型計畫，結合成大研究成果與易淹水地區資料等，將產出「種樹地圖」給各縣市參考。圖／成大提供
環境部部長彭啟明提出 6 年都市林國家型計畫，結合成大研究成果與易淹水地區資料等，將產出「種樹地圖」給各縣市參考。圖／成大提供

彭啟明 路樹 專法

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