京劇大師于魁智第27度來臺！攜李勝素領軍80位名家新秀，國家戲劇院重現經典

「每一次來臺灣，真的都有回家的感覺！」京劇老生名家于魁智再度踏上臺灣舞臺，與京劇名旦李勝素攜手，二度率領中國戲曲學院演出團隊來臺，於臺北國家戲劇院帶來《紅鬃烈馬》、《太真外傳》、《四郎探母》、《楊門女將》等六齣經典好戲。這不僅是于魁智第27度來臺演出，更是一場集結京劇名家與新生代演員、傳承傳統藝術魅力的精彩盛會。

京劇老生名家于魁智、京劇名旦李勝素攜手率領中國戲曲學院團隊來臺演出。 圖／擷取自聯合新聞網影音

一句「明年再來」，讓大師感動至今

自1993年首次來臺，于魁智與臺灣觀眾的情誼已延續30多年。多年來，每一次登臺演出，他都深深感受到臺灣觀眾對傳統文化與京劇藝術的熱愛。尤其去年最後一場演出謝幕時，臺下觀眾齊聲高喊「明年再來」，熱烈掌聲久久不歇，讓他至今仍難以忘懷，內心充滿感動。

除了舞臺上的深厚情誼，于魁智對臺灣美食也情有獨鍾，尤其偏愛紅燒牛肉麵，每次來臺幾乎必定品嚐。他笑說，臺灣牛肉麵最對自己的胃口，甚至開玩笑表示，將來退休後，想在中國國家京劇院門口開一間「臺灣牛肉麵專賣店」。

于魁智與臺灣觀眾的情誼已延續30多年，且對臺灣牛肉麵情有獨鍾。 圖／擷取自聯合新聞網影音

京劇觀眾愈來愈年輕，傳承看見新希望

于魁智表示，此次帶來六齣傳統京劇經典劇目，流派紛呈、行當齊全，絕對不會讓觀眾失望。他也觀察到，近十年來京劇觀眾的年齡層逐漸年輕化。過去走進劇場的觀眾多以銀髮族為主，如今則愈來愈常看見年輕面孔，甚至有不少熱愛京劇的新世代觀眾，讓他深感欣慰。

這次他將率領80多位中國戲曲學院成員來臺，團隊中除了經驗豐富的專業演員，也有許多充滿活力的年輕新秀。于魁智對團隊的專業素養與舞臺表現深具信心，期待透過不同世代演員的同臺演出，讓京劇藝術展現歷久彌新的生命力，也讓更多年輕觀眾看見傳統戲曲的魅力。

于魁智認為近十年京劇觀眾有年輕化的趨勢，讓他深感欣慰。 圖／擷取自聯合新聞網影音

《太真外傳》梅派經典唱腔不容錯過，《楊門女將》唱腔、武戲一次滿足

臺灣大學戲劇學系暨研究所名譽教授王安祈特別推薦《太真外傳》，認為這齣戲由梅蘭芳大師及其團隊共同創作，可說是欣賞梅派藝術的絕佳代表作。

王安祈指出，劇中楊貴妃於華清池沐浴的場景，如何將「溫泉水滑洗凝脂」的詩意轉化為舞臺上的視覺美感，極具藝術觀賞價值。而劇情尾聲，楊貴妃回首前塵，追憶人間未了情緣，唱腔低迴婉轉、空靈悠遠，情感哀而不傷，更呈現出梅派獨有的淡雅韻味。由于魁智飾演唐明皇，與李勝素珠聯璧合，兩人的唱腔與表演相互映襯，更凸顯出這對黃金搭檔的舞臺魅力，值得京劇愛好者親臨劇場欣賞。

另一齣不容錯過的經典《楊門女將》，王安祈形容，這齣戲「過癮極了！」無論是扣人心弦的精彩唱腔、俐落有勁的武打身段，或是充滿戲劇張力的編排，都展現出京劇藝術的高度與精彩。

六大經典齊聚臺北，感受京劇跨世代魅力

于魁智、李勝素與中國戲曲學院名家匯演將於11/17至11/22在臺北國家戲劇院登場，透過六齣經典劇目，呈現京劇藝術深厚的文化底蘊與豐富多元的舞臺魅力。無論是資深戲迷，或是第一次接觸京劇的年輕觀眾，都能在唱念做打之間，感受傳統戲曲歷久彌新的動人力量。喜愛京劇的觀眾，千萬不要錯過這次難得的名家演出。