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國1林口南下紫爆逾25公里回堵到汐止 事故尚未排除
國道1號南向37.5公里處泰山路段，今天下午1時許發生貨車衝出護欄事故，現場一度封閉到僅剩兩線道通行，更造成下班時間後，車潮從林口回堵到汐止，長達25公里紫爆。高公局指出，預計晚間7時許可排除事故，但整體路網恢復順暢恐怕需要時間。
國道警方下午獲報，一輛小客車行經國道1號南向37.5K泰山路段時，因不明原因失去動力，駕駛當下立刻緩慢朝右方路肩移動，過程中遭後方駛來大貨車撞擊。兩車因而失控衝出護欄、掉落邊坡水溝。
根據高公局下午3時訊息，當時車輛已回堵25公里。高公局北區交控中心表示，事故路段原先有4車道，再加開放路肩行走。事故發生後佔用外路肩、外線及中外線3車道，因此一度僅剩內側2車道開放通行。
由於事故尚未排除，因此下班時間一到，國1南向出現嚴重回堵，紫爆路段一度從林口一路到汐止。民眾直呼，10年來第一次看到這麼長距離的紫爆。
北區交控中心指出，截至晚間6時半，已開放第三車道，僅剩外線與外路肩封閉，預估晚間7時前應可將事故排除。不過周五南向車流本就較多，紫爆還要時間紓解。
受該起事故影響，台北市、新北市銜接國1匝道的多處道路嚴重回堵，尤其建高往北全線壅塞。
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