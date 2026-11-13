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新光保全攜手新光人壽慈善基金會跨域合作 農業廢料變身珊瑚復育材料

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
海委會主任委員管碧玲（中）與新光保全、新光慈善基金會永續生態圈合作夥伴合影。圖／新光保全提供
海委會主任委員管碧玲（中）與新光保全、新光慈善基金會永續生態圈合作夥伴合影。圖／新光保全提供

新光保全與新光人壽慈善基金會跨域合作，整合友善農業、生物炭技術及珊瑚復育資源，將農業剩餘資材轉化為海洋保育材料，推動從陸地到海洋的生態永續行動。相關成果獲得海洋委員會海洋保育署舉辦的「2026 Team Ocean海洋保育永續行動大賞」肯定，展現跨領域合作在生物多樣性保育及碳移除上的應用潛力。

此次合作串聯農業資源循環與海洋生態復育。新光保全透過「青出宜蘭」計畫支持青年返鄉、推動友善農業，並將有機稻米分享給全台弱勢家庭。後續進一步結合光泰環能的生物炭技術，將稻殼等農業剩餘資材轉製為生物炭，再由新光人壽慈善基金會攜手BlueTrend藍色脈動，運用水下專業技術，將生物炭應用於珊瑚復育，讓原本可能被廢棄的農業資材轉化為海洋保育資源。

在實際復育成果方面，新光人壽慈善基金會已於澎湖布放100塊珊瑚復育磚，並種植552株珊瑚。相關材料採用符合歐洲生物炭認證（EBC）標準的生物炭，並透過國際C-Sink機制驗證碳移除效益。依據基金會提供的資料，相關成果已具備參與國際碳交易的資格，讓珊瑚復育除了有助於維護海洋生物多樣性，也進一步連結氣候行動與碳移除機制。

除了復育工程，基金會也將公眾參與納入海洋保育工作，結合BlueTrend藍色脈動及國立高雄科技大學，推動珊瑚觀察員培訓與公民科學教育，邀請前往澎湖潛水的旅客參與生態調查，協助記錄珊瑚健康狀況、生長情形及周邊海洋生態，累積長期觀測資料。透過結合觀光旅遊與生態保育，讓旅客從單純欣賞海底景觀，進一步成為海洋環境監測的參與者，也呼應聯合國「2027國際永續及韌性旅遊年」所倡議的永續旅遊理念。

新光保全表示，長期透過友善耕作、獨居蜂棲地營造及生物炭應用等方式，維護農田生態環境。此次跨域合作，進一步將農業剩餘資材導入海洋復育，串聯陸域與海域的生態保育工作，讓資源循環利用發揮更多環境效益。

新光人壽慈善基金會則表示，基金會自2018年投入淨灘行動，後續陸續拓展至淨海、珊瑚觀測及棲地復育，海洋保育需要長期投入，也仰賴政府、學界及民間團隊共同參與。未來將持續深化跨界合作，推動珊瑚復育、碳移除及海洋生物多樣性保育，擴大環境永續行動的影響力。

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