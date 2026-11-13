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明防大雨！下周東北季風接力低溫探15度 周日起雨區有變化

中央社／ 台北13日電
氣象署表示，明天白天鋒面通過，中南部轉為局部短暫陣雨或雷雨，西部防局部較大雨勢，下週兩波東北季風接力，第1波15日增強，迎風面有雨，18日又有另一波，低溫探15度。 聯合報系資料照
氣象署表示，明天白天鋒面通過，中南部轉為局部短暫陣雨或雷雨，西部防局部較大雨勢，下週兩波東北季風接力，第1波15日增強，迎風面有雨，18日又有另一波，低溫探15度。 聯合報系資料照

氣象署表示，明天白天鋒面通過，中南部轉為局部短暫陣雨或雷雨，西部防局部較大雨勢，下週兩波東北季風接力，第1波15日增強，迎風面有雨，18日又有另一波，低溫探15度。

交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，預計明天將有一道鋒面在台灣附近形成並通過，天氣將有明顯轉變，清晨前天氣較穩定，以多雲到晴為主。

張承傳指出，自明天上午起各地雲量將逐漸增多，降雨機會增加，中南部地區可能轉為局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨，並提醒西半部地區留意局部較大雨勢。

15日鋒面離開，東北季風增強，張承傳表示，15日至16日降雨範圍縮小，轉為以迎風面為主，桃園以北、東半部地區和恆春半島有局部短暫陣雨，新竹以南山區有零星降雨，其他地區是多雲到晴。

張承傳指出，17日東北季風減弱，降雨還會更少，僅東半部地區和恆春半島仍有局部陣雨，其他地區是多雲到晴。

18日另外一道鋒面通過，隨後東北季風再增強。張承傳表示，18日降雨將再度增多，北部、東半部地區、中南部山區都有局部短暫陣雨，其他地區是多雲。

張承傳指出，19日、20日受東北季風影響，降雨以迎風面為主，僅桃園以北、東半部地區、新竹以南山區有局部短暫雨，其他地區都是多雲。

氣溫部分，張承傳表示，明天受降雨影響，各地高溫略降，約攝氏27到29度，15日、16日東北季風將稍微增強，北部、宜蘭、花蓮高溫24到26度，其他地區28到30度，各地低溫約19到23度。

張承傳指出，17日東北季風減弱後，北部、東北部白天高溫將回升到約28度，其他各地28至30度。

張承傳表示，18日另一波東北季風強度較強，影響範圍也較廣，中部以北、東北部及東部氣溫自18日起逐漸下降，19日至20日整天偏涼。他提到，中部以北、東北部及東部低溫可能降到15至17度，其他地區約18至19度；白天高溫也明顯下滑，中部以北、宜蘭及花蓮僅18至21度，南部及台東則約24至25度。

東北季風 低溫 氣象署 雷雨 鋒面

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