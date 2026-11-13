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鍋貼當宵夜連吃5年…35歲男就醫半年後洗腎 醫示警10種小吃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名35歲上班族長期以鍋貼搭配酸辣湯當宵夜，後來因腎功能嚴重惡化就醫。聯合報系資料照
一名35歲上班族長期以鍋貼搭配酸辣湯當宵夜，後來因腎功能嚴重惡化就醫。聯合報系資料照

鍋貼配上一碗熱騰騰的酸辣湯，是不少人喜歡的宵夜組合，但長期飲食不節制，可能增加身體負擔。腎臟科醫師洪永祥分享，一名35歲上班族連續5年幾乎每天吃10顆鍋貼搭配酸辣湯，加上長期久坐、缺乏運動，原本就有腎臟問題的他，腎絲球過濾率從90降至5，最終在就醫半年後開始洗腎。洪永祥也點名10種常見小吃，提醒民眾留意熱量及油脂攝取。

洪永祥在節目健康好生活》中表示，這名35歲上班族早在5年前的公司健康檢查中，就被發現有輕微蛋白尿，但當時沒有明顯不適，因此未特別留意。直到近期經常感到頭暈，走路短短5分鐘便氣喘吁吁，夜間還會抽筋，才察覺身體可能出了問題，趕緊就醫檢查。

檢查結果顯示，患者的腎絲球過濾率已從5年前的90降至5，代表腎臟過濾功能嚴重受損。洪永祥進一步詢問生活習慣，發現患者除了長時間坐著、不喜歡運動，每天還固定吃宵夜，最常選擇的就是10顆鍋貼配上一碗酸辣湯，這樣的飲食模式已持續約5年。

洪永祥指出，這類宵夜組合的熱量接近700大卡，長期額外攝取可能增加身體負擔。雖然後續曾嘗試透過藥物改善患者狀況，但腎功能已嚴重惡化，約半年後仍必須接受透析治療。

除了這起案例，洪永祥也列出10種需要留意熱量及油脂攝取的台灣小吃，包括鹹酥雞、蔥油餅、鍋貼、肉圓、蚵仔麵線、大腸包小腸、滷肉飯、油炸臭豆腐、米糕及蚵仔煎。其中，150公克鹹酥雞熱量約585大卡，2片蔥油餅接近500大卡，蚵仔麵線一碗約300至400大卡，蚵仔煎一份則接近500大卡。

洪永祥也提到，滷肉飯一碗熱量約648大卡，部分小吃因油炸、勾芡或添加醬料，容易在不知不覺中攝取較多熱量與油脂。他提醒，許多人三餐照常吃，另外又吃下一份約500大卡的小吃，長期下來容易造成額外的熱量負擔，尤其原本就有腎臟問題的人，更應留意飲食習慣與身體狀況。

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