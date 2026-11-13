疫後防疫信心跌谷底！羅一鈞曝調查：滿意度回升83.7% 仍有1成不滿

新冠疫情後，民眾對政府防疫信心跌到冰點，近期滿意度已逐漸回升。衛福部疾管署長羅一鈞說，防疫勝敗關鍵在於「社會支持、民眾信任」，據疾管署最新調查，民眾對我國傳染病防治工作整體表現滿意度為113年以來新高，達83.7%，不過，有10%民眾對防疫工作不滿意，主要原因包括「較少看到宣導資訊」、「疫情時應變太慢」。

羅一鈞今天出席台灣醫學週學術演講會，以「國家防疫一體聯合行動方案」為題發表演講。他提到，民眾對政府防疫措施信任程度，為防疫政策成功關鍵，據疾管署「傳染病防治工作整體表現滿意度」調查，疫情後民眾對防疫工作滿意度下降，113年滿意度僅71.3%，政府透過舉行例行記者會、他親自跳舞宣導疫苗接種政策等努力後，數據回升，今年滿意度首度突破8成，達83.7%。

不過，仍有10%民眾對政府防疫政策不滿。羅一鈞說，疾管署分析，民眾不滿意原因，包括較少看到宣導資訊占31.5%，疫情時應變太慢占23.4%，疾管署持續透過多元管道行銷防疫政策，近期與量販店全聯、萬家福等合作設立疫苗接種站，也結合健康幣提高民眾接種疫苗誘因，盼藉此提升民眾對疫苗接種及防疫的信心。

新冠疫情期間，疫苗引進時間過慢曾被各界詬病。羅一鈞指出，政府在新冠疫情經驗中，發現疫苗必須預先採購，以免「搶不贏其他國家」，為此，透過「國家疫苗產業韌性深耕計畫」進行大流行疫苗整備，與各家藥廠討論疫苗預購協議，在面臨傳染病大流行時，取得優先供應疫苗權利，同時扶植國內疫苗供應鏈，短期目標為增加裝填產線量能，進口國際疫苗原液，在台充填包裝。

行政院政務委員陳時中說，政府重視防疫一體政策，由行政院統籌環境部、農業部、衛福部、內政部、國防部等部會，4年共編列46億預算，115年可使用預算為16億；新冠疫情結束後，配合賴清德總統健康台灣政策，將國內醫療從醫療本位轉向預防、健康促進方向，防疫一體也是如此，從疫情控制本為，將逐漸轉向社會韌性本位，從環境、食物、動植物等，全面強化防疫。

「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」設定5大指標，截至目前疾管署仍有2項未達標準。5項指標包括抗生素使用量降低1%、CRAB感染發生降低2%、MRSA感染發生降低3%、CRE感染發生增幅3%內、加護病房醫療照護相關感染降低2%。羅一鈞坦言，去年我國抗生素使用量不減反增，增幅約8%，加護病房照護相關感染，從計畫至今降幅也只有0.2%，不及目標10分之1。