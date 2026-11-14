睡不好怎麼辦？ 網友熱議TOP8「助眠食物」你睡前都吃些什麼？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「助眠食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP8助眠食物。

白天忙於工作，到了晚上又習慣在睡前滑手機，讓不少人即使躺上床，仍難以放鬆身心、順利入睡。除了靠藥物調整作息之外，部分民眾也會從飲食方面著手，希望藉由日常食物幫助自己更好入睡。本篇整理出網友熱議的TOP8「助眠食物」，帶你看看大家睡前都吃些什麼！

「牛奶」放鬆效果受青睞 「雞蛋」穩定神經系統助入睡

網友熱議TOP8助眠食物 網路聲量排行

觀察近三個月內網友針對「助眠食物」的相關討論，聲量排名第一的是「牛奶」。牛奶中含有的色胺酸不僅能幫助肌肉放鬆、舒緩緊張情緒，更是人體合成血清素的原料，而血清素能進一步轉化為褪黑激素，協助調節生理時鐘與睡眠。有網友分享自己之前屬於「白天很累但到了晚上反而有精神」的類型，後來發現「睡前喝牛奶滿有效的」；也有人在養成睡前喝牛奶的習慣後，直言「現在不喝好像哪裡怪怪的」，足見一杯牛奶已成為不少人的睡前儀式。

另一方面，「雞蛋」也是網友常提及的助眠食物。雞蛋同樣富含能協助穩定神經系統與情緒、幫助入睡的色胺酸，有營養師指出，身體製造血清素與褪黑激素都少不了色胺酸，並建議「可從雞蛋、牛奶等食物攝取」，幫助身體製造助眠的元素，改善睡眠情況。此外，常見於甜品與點心的配料「芝麻」，也被不少網友視為助眠好物。芝麻富含鈣、鎂、色胺酸，其中鈣與鎂都與神經傳遞、肌肉收縮息息相關。針對不好入睡的困擾，有人建議喝牛奶助眠，並推薦「加黑芝麻更好」；除了直接食用外，部分網友也推薦市面上添加芝麻素的保健食品，表示這類「幫助入睡的保健食品」，有助於放鬆身體肌肉，是面對睡眠困擾時的另一種選擇。

至於「香蕉」、「燕麥」、「蜂蜜」也是常被提及的助眠食物。有藥師指出「香蕉本身含有少量植物來源的褪黑激素」，而褪黑激素正是參與調節人體生理時鐘與睡眠的重要荷爾蒙，因此讓香蕉成為不少人關注的助眠水果；而「燕麥」則「可以促進色胺酸進入大腦、幫助生成褪黑激素」，便有營養師建議民眾可在「晚餐後吃一小碗燕麥，更容易入睡」。而「蜂蜜」則是有中醫師指出其「有滋陰安神的功效」，可以幫助入睡，但應「以每次25∼50克為宜」，避免一次攝取過多糖分。

好的睡眠並非一天就能養成，若睡前總是翻來覆去，不妨從日常飲食開始調整，挑選適合自己的助眠食物，同時建立規律的作息，例如睡前減少滑手機、避免攝取過多咖啡因，若失眠情況持續無法改善，則應至醫療院所尋求專業醫師協助，才能有效改善情況。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「助眠食物」相關討論則數。

觀測期間：2026/08/02~2026/11/02，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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