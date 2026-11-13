雷劈般劇痛？天冷吹風就頭痛 醫：恐是腦血管急症「別當一般頭痛」

氣溫開始變涼，許多人一吹冷風就頭痛，但有些警訊不可忽視。基隆長庚外科部部長陳品元指出，大多數天冷頭痛是因為血管收縮擴張，加強保暖即可改善，但若出現從未有的爆炸性頭痛、合併噁心嘔吐、頸部僵硬、手腳麻木、意識不清，有可能是「腦血管急症」，應盡速就醫。

陳品元指出，天冷頭痛的關鍵就在於血管快速收縮、擴張，一縮一放刺激到血管上的疼痛神經，人就會感到痛。這類頭痛醫學上多屬「緊縮型頭痛」，常從後頸、後腦杓或太陽穴開始，悶悶地、緊緊地，像被一條帶子箍住。本來就有偏頭痛的人，遇到變天也特別容易被誘發。

陳品元說，大部分的冬季頭痛沒這麼可怕，可以先自我照顧減緩。像是吹風受寒後的緊縮型頭痛、常見的偏頭痛，可以先透過頭頸部保暖，如戴帽子、圍圍巾來舒緩，或是喝溫熱水維持血液循環、伸展肩頸，放鬆緊繃的肌肉、規律作息、睡飽一點。冬天運動也避開清晨最冷的時段，等太陽出來、氣溫回升再出門。

不過，陳品元提醒，若頭痛跟平常不一樣，有以下狀況，就應該就醫，像是被雷劈到的爆炸性頭痛，瞬間痛到最高點；頭痛合併噁心嘔吐、頸部僵硬、發燒、手腳麻木無力、走路不穩、講話不清、視力模糊或複視、意識不清、嗜睡；從沒這樣痛過、而且愈來愈嚴重的頭痛，或清晨痛醒的頭痛。這些都不是單純的頭痛，可能是腦血管的急症。

陳品元說，很多人都感受過一變天就頭痛，但只要出現上述不尋常的疼痛就要就醫，尤其是有高血壓、心血管疾病的人，冬天更是腦血管疾病的高風險時期，若出現這些警訊就不該輕忽。