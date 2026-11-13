白蘿蔔「這部位」更營養？ 營養師曝4大價值：丟掉太可惜

白蘿蔔是常見的家常食材，不少人買回家後會留下根部煮湯，直接把葉子丟掉。不過，營養師提醒，看似不起眼的蘿蔔葉，其實含有多種營養素，其中鈣質含量約為白蘿蔔根部的6倍，還能提供β-胡蘿蔔素、維生素C及膳食纖維，若直接丟棄相當可惜。

「熊抱營養師｜珮淳」近日在臉書發文指出，許多人習慣食用白蘿蔔，卻忽略上方的綠色葉片。以每100公克計算，蘿蔔葉約含158毫克鈣質，白蘿蔔則約有26毫克，兩者相差約6倍。她表示，除了牛奶、豆腐，綠色蔬菜也是日常補充鈣質的來源，但植物性食物中的鈣質吸收率各有不同，不能只憑含量判斷實際吸收效果。

除了鈣質，蘿蔔葉也含有β-胡蘿蔔素，進入人體後可轉換成維生素A，有助於維持視力、皮膚及黏膜健康。相較之下，白蘿蔔根部的β-胡蘿蔔素含量較少。此外，蘿蔔葉還能提供維生素C，參與膠原蛋白形成及維持正常免疫功能；其中的膳食纖維則有助於促進腸道蠕動，讓日常蔬菜攝取更加多元。

至於蘿蔔葉該怎麼料理？珮淳分享3種吃法。第一種是「蒜香蘿蔔葉炒蛋」，將100公克蘿蔔葉洗淨切碎，與蒜末炒香後加入2顆雞蛋，便能同時攝取蔬菜中的營養素與雞蛋提供的蛋白質。

第二種是「蘿蔔葉豆腐鮮菇湯」，準備80公克蘿蔔葉、150公克嫩豆腐、50公克鴻喜菇及少許薑絲，先將菇類、豆腐和薑絲放入滾水中，最後加入蘿蔔葉煮熟即可。第三種則是「芝麻蘿蔔葉拌飯」，把100公克蘿蔔葉汆燙、切碎後，拌入一碗糙米飯，再加入白芝麻、香油及少許醬油調味。

珮淳也提醒，挑選蘿蔔葉時，建議以口感較嫩的葉片為主，避免老莖過硬影響食用感受。由於葉片容易藏有泥沙，料理前應仔細清洗；若擔心苦味，可以先快速汆燙，也應避免長時間烹煮，以減少維生素C流失。她強調，白蘿蔔本身同樣具有營養價值，根部與葉片可以搭配不同料理食用，既能增加營養攝取，也能減少食材浪費。