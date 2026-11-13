社工人力荒待解…民間、公職社工待遇爭取調升 衛福部：已經呈給行政院

台灣社工人力嚴重短缺，衛福部將向行政院爭取相關加給與薪資提升，衛福部次長呂建德今表示，民間社工跟公職社工師的風險加給及薪資加成等，目前已經呈給行政院，希望能加速並讓社工夥伴獲得支持。

衛福部今舉行「115年度全國社區發展金卓越社區表揚典禮」，表揚全國48個在社區經營及服務推動上表現優異的社區發展協會。

呂建德出席活動時表示，賴清德總統先前於國慶大會演說提到，「一座山巔之城，不能夠只有耀眼的天際線，同時要有更穩固的地基」，面對超高齡社會，賴總統今年已提出長照3.0，預算也從去年927億元，提升至今年1153億元。

呂建德表示，面對少子女化，賴總統也責成衛福部編列1953億元，預計明年0至18歲孩子都可以獲得5000元補助，給予兒少成長津貼，另外還有給予6至18歲孩童存第一桶金計畫，協助他們可以圓夢或升學。

同時還有健康台灣的推行，呂建德說，從癌症篩檢、智慧醫療、在宅照護等都希望能夠來全力推動；另外社工的待遇也是大家關心，民間社工跟公職社工師的風險加給及薪資加成等，目前已經呈給行政院，希望能加速並讓社工夥伴獲得支持。

表揚活動今年共選拔出金質卓越獎2名、銀質卓越獎2名、銅質卓越獎4名、卓越獎10名、優等獎10名、甲等獎12名及服務與創新獎8名，同時表揚榮獲卓越組社區的理事長及總幹事共36人，肯定其帶動社區居民及工作幹部共同投入服務的領導能力，對於社區經營成果有目共睹，以表彰其貢獻。

呂建德也對獲獎社區送上祝福，呂建德表示，今代表衛福部長石崇良出席致上最誠摯祝賀，社區發展協會全台7031處是全國最重要的基層，社區關懷據點5221處，其中社區發展協會貢獻約2900處。

呂建德表示，另外本屆「金質卓越獎」由南投縣竹山鎮延正社區發展協會及台北市文山區明興社區發展協會獲得。延正社區敬老愛幼，自2013年起試辦社區照顧關懷據點關懷社區長者，之後也投入兒童課後照顧與陪伴工作，並將社區老舊茶廠重新整修做為專屬兒童教室。

明興社區致力推動社區活躍老化，從設立社區照顧關懷據點、提供多元送餐服務、安排關懷訪視到開設延緩失能課程及長者專屬旅遊活動，營造高齡友善、關懷的生活氛圍，亦將閒置空間活化運用，打造自然生態區及幸福銀髮充氣站，推動社區守護網，提供宜居社區。

呂建德說，這些得獎團隊都證明社區工作不僅是社區服務，同時也是社會投資。