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全民解毒最強後盾！24小時全年無休 台北榮總毒藥物諮詢中心成立40年

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
今年是台北榮總毒藥物防治諮詢中心成立四十年，北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌與第一任主任鄧昭芳和醫護團隊合影。圖／台北榮總提供
今年是台北榮總毒藥物防治諮詢中心成立四十年，北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌與第一任主任鄧昭芳和醫護團隊合影。圖／台北榮總提供

今年是衛福部暨臺北榮總毒藥物防治諮詢中心成立40年，「第24屆亞太醫用毒物學會國際大會」於11月9日至12日在臺北榮總國際會議中心舉行，全球近四百位毒物學專家匯聚台北，討論食品安全、藥品中毒、農藥中毒、毒蛇咬傷及臨床毒物學的AI應用等議題。北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌分享台灣毒物中心處理各類急慢性集體中毒的經驗，將毒物防治體系與國際永續發展指標（SDGs）及公共衛生等議題直接接軌。

第24屆亞太醫用毒物學會國際大會（Asia Pacific Association of Medical Toxicology, APAMT），由衛福部暨臺北榮總毒藥物防治諮詢中心主辦，並邀請台灣毒物學學會、中華民國環境職業醫學會共同主辦，昨天圓滿閉幕。此次國外與會者超過250人，是有史以來最盛大的亞太醫用毒物學會國際會議。

今年的主題是「當代臨床毒物學的永續未來」（Sustainable Future of Contemporary Clinical Toxicology），對應聯合國永續發展目標SDG3與SDG8，核心議題也包括化生放核（CBRN）應變整備、乙醯胺酚（Paracetamol）中毒與濫用藥物、天然毒素、職業中毒，以及兒童用藥與中毒安全等。

我國是全亞洲最早提供毒藥物電話諮詢的國家，北榮毒藥物防治諮詢中心成立40年，楊振昌感謝國內各醫療院所及社會大眾的長期支持與信任，也感謝衛福部及北榮過去40年間的支持。

北榮毒藥物諮詢中心自民國74年7月獲衛生署（衛福部前身）補助，開始「臨床毒藥物諮詢中心發展作業計畫」，75年2月成立「行政院衛生署暨臺北榮總毒藥物防治諮詢中心」，同年二月開放全天候24小時電話諮詢，對國內民眾及醫界提供服務；不僅是全台唯一國家級毒物中心，也是全亞洲最早成立的臨床毒藥物諮詢中心。

40年來，北榮毒藥物防治諮詢中心透過個案登錄建立台灣本土毒藥物資料庫，累積超過16萬筆台灣本土中毒個案數據，發現特定高危險族群，如幼兒誤食居家環境清潔用品及藥品、農藥意外與蓄意中毒、職業中毒等，進而推動巴拉刈劇毒農藥下市、含馬兜鈴酸中藥禁用及1-溴丙烷職業中毒納入勞保職業病列表等修法。

重大中毒或食安危機，從早年的工廠氯氣外洩事件、假酒甲醇中毒、重金屬汙染，到農藥殘留、不明草藥與保健品肝腎損傷、新型濫用藥物及集體食物中毒，甚至兩年前的寶林茶室中毒案及台東小米粽中毒案，北榮毒藥物諮詢中心都是衛福部與檢調單位仰賴的臨床流行病學調查與檢驗分析核心。

同時，北榮毒藥物諮詢中心也負責國家級解毒劑儲備網建置，針對臨床需求低、成本高昂的「孤兒藥」級解毒劑，如抗蛇毒血清以外的特殊重金屬、氰化物、變性血紅素或毛地黃解毒劑，於民國89年起受衛福部委託建立全亞洲第一個全國解毒劑儲備與緊急調度網絡，確保偏鄉或第一線醫院在黃金時間內取得救命藥物。

北榮毒藥物諮詢中心累計培訓近千名國內外醫師、藥師、護理師與醫檢師，建立台灣臨床毒物學的訓練標準，並長期協助政府提升毒品檢驗與環境毒物的規範。也是亞洲首屈一指的毒藥物檢驗單位，吸引國內外醫療機構派員交流學習。

台灣在國際毒物學界能見度高，APAMT是亞太地區最具權威的臨床毒物學組織，台灣是創始會員國之一。臺北榮總毒物科前主任鄧昭芳曾擔任APAMT第二任理事長，楊振昌也曾任理事長，並長期擔任國際期刊《Clinical Toxicology》編審。

1980至1990年代，亞太地區許多開發中國家尚未建立完善的毒藥物諮詢體系，台北榮總毒藥物諮詢中心成為亞太各國觀摩的對象。中心長期協助培訓來自東南亞、南亞的臨床毒物專科醫師與藥師，協助當地建立毒物諮詢中心（Poison Control Centers）的標準作業程序。

相較於歐美毒物學多聚焦於處方藥與工業化學品，亞太地區面臨獨特的「農藥中毒」如有機磷、巴拉刈、「天然毒素」毒蛇咬傷、河豚毒、有毒植物與蕈類，以及「傳統草藥重金屬汙染」等挑戰。北榮團隊累積的大量臨床實證與治療方案，例如針對特定農藥中毒與毒蛇咬傷的治療策略，成為APAMT制定區域臨床指引的基石。

「第24屆亞太臨床毒理學協會國際大會」於11月9日至12日在台北榮總舉行，圖為論文海報區。圖／台北榮總提供
「第24屆亞太臨床毒理學協會國際大會」於11月9日至12日在台北榮總舉行，圖為論文海報區。圖／台北榮總提供

「第24屆亞太臨床毒理學協會國際大會」於11月9日至12日在台北榮總舉行，來自越南的醫師與北榮團隊合影。圖／台北榮總提供
「第24屆亞太臨床毒理學協會國際大會」於11月9日至12日在台北榮總舉行，來自越南的醫師與北榮團隊合影。圖／台北榮總提供

「第24屆亞太臨床毒理學協會國際大會」於11月9日至12日在台北榮總舉行，全球近四百位毒理學專家匯聚台北，討論環境汙染、臨床毒理學中的AI應用等議題。圖／台北榮總提供
「第24屆亞太臨床毒理學協會國際大會」於11月9日至12日在台北榮總舉行，全球近四百位毒理學專家匯聚台北，討論環境汙染、臨床毒理學中的AI應用等議題。圖／台北榮總提供

「第24屆亞太臨床毒理學協會國際大會」於11月9日至12日在台北榮總舉行，來自全球的毒理學專家齊聚討論。圖／台北榮總提供
「第24屆亞太臨床毒理學協會國際大會」於11月9日至12日在台北榮總舉行，來自全球的毒理學專家齊聚討論。圖／台北榮總提供

「第24屆亞太臨床毒理學協會國際大會」於11月9日至12日在台北榮總舉行，全球近四百位毒理學專家匯聚台北，討論環境汙染、臨床毒理學中的AI應用等議題。圖／台北榮總提供
「第24屆亞太臨床毒理學協會國際大會」於11月9日至12日在台北榮總舉行，全球近四百位毒理學專家匯聚台北，討論環境汙染、臨床毒理學中的AI應用等議題。圖／台北榮總提供

APAMT是亞太地區最具權威的臨床毒理學組織，台灣是創始會員國之一。台北榮總毒物科前主任鄧昭芳曾擔任APAMT第二任理事長，楊振昌也曾任理事長，並長期擔任國際期刊《Clinical Toxicology》編審。圖／台北榮總提供
APAMT是亞太地區最具權威的臨床毒理學組織，台灣是創始會員國之一。台北榮總毒物科前主任鄧昭芳曾擔任APAMT第二任理事長，楊振昌也曾任理事長，並長期擔任國際期刊《Clinical Toxicology》編審。圖／台北榮總提供

今年是台北榮總毒藥物防治諮詢中心成立四十年，北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌與來自各國的毒藥理專家合影。圖／台北榮總提供
今年是台北榮總毒藥物防治諮詢中心成立四十年，北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌與來自各國的毒藥理專家合影。圖／台北榮總提供

「第24屆亞太臨床毒理學協會國際大會」於11月9日至12日在台北榮總舉行，來自全球的毒理學專家在論文海報區討論。圖／台北榮總提供
「第24屆亞太臨床毒理學協會國際大會」於11月9日至12日在台北榮總舉行，來自全球的毒理學專家在論文海報區討論。圖／台北榮總提供

「第24屆亞太臨床毒理學協會國際大會」於11月9日至12日在台北榮總舉行，來自全球的毒理學專家齊聚討論，圖為論文海報區。圖／台北榮總提供
「第24屆亞太臨床毒理學協會國際大會」於11月9日至12日在台北榮總舉行，來自全球的毒理學專家齊聚討論，圖為論文海報區。圖／台北榮總提供

「第24屆亞太臨床毒理學協會國際大會」於11月9日至12日在台北舉行，全球近四百位毒理學專家匯聚，討論環境汙染、臨床毒理學中的AI應用等議題。今年也是台北榮總毒藥物防治諮詢中心成立四十年，北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌分享台灣經驗，將毒物防治體系與國際永續發展指標（SDGs）、AI毒理應用直接接軌。圖／台北榮總提供
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