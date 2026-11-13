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華南金控力挺石碇茶農有機轉型 首次參賽即獲獎

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
石碇茶農周呈毅（右3）與張智翔（左3）獲全國有機茶雙料最高榮譽。圖/華南金控提供
石碇茶農周呈毅（右3）與張智翔（左3）獲全國有機茶雙料最高榮譽。圖/華南金控提供

2026台灣第七屆有機茶TAGs分類分級評鑑活動」今日在台北南港展覽館舉辦頒獎典禮。由華南金控輔導有機轉型的茶農周呈毅與張智翔首次參賽即獲得優異成績。周呈毅以3款有機包種茶榮獲清香型條形包種茶最高級別的「特選」獎項，張智翔則獲得東方美人茶之唯一「精選」獎項，因該品項特選獎項從缺，張智翔實為東方美人茶的最高級別得獎者。

華南金表示，為守護翡翠水庫水源環境，自去年起攜手農業部茶及飲料作物改良場，共同輔導新北市石碇區「旺來製茶園」周呈毅與「張家茶莊」張智翔規劃四年期有機轉型計畫，並由國立中興大學擔任第三方檢驗單位，為茶品安全與永續履歷把關。

華南金表示，茶農要從傳統農法轉型為有機耕作，需要投入大量的時間與管理成本。在轉型過程中，除了長期的資金挹注作為堅實後盾，更高度仰賴農業部茶改場專家團隊在有機栽培、病蟲害生態防治及製茶技術上的專業輔導。本次茶農周呈毅與張智翔在全國有機茶評鑑中榮獲佳績，不僅是精湛技術的肯定，更代表產官學三方共同投入環境永續的理念開花結果。

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