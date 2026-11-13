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不只瘦瘦針！這2類藥同樣也有麻醉風險 醫示警：術前千萬別自行停藥

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
高雄長庚麻醉部教授級主治醫師吳紹群指出，術前除了主動告知使用瘦瘦針，若使用「排糖藥」或「新型護腎藥」，也要主動告知。聯合報系資料照
高雄長庚麻醉部教授級主治醫師吳紹群指出，術前除了主動告知使用瘦瘦針，若使用「排糖藥」或「新型護腎藥」，也要主動告知。聯合報系資料照

不只瘦瘦針會造成手術麻醉的風險，高雄長庚麻醉部教授級主治醫師吳紹群指出，若有使用「排糖藥」或「新型護腎藥」，也要主動告知，與醫師討論是否停藥或有其他處置方式，但切勿自己停藥。

吳紹群說，現在愈來愈多民眾為了控制血糖、減重，或是保護心臟與腎臟，固定使用「瘦瘦針」、「排糖藥」或「新型護腎藥」，若有使用這些藥物，在做無痛腸胃鏡、拔智齒舒眠麻醉、醫美手術或各類開刀前，都要告知醫師，不要不好意思說或自己亂停藥，都可能讓自己陷入風險。

吳紹群表示，瘦瘦針是GLP-1腸泌素藥物，如週纖達、猛健樂、善纖達，會讓胃部蠕動變慢，就算已經空腹8到24小時，甚至停針一周，胃部還是可能殘留固體食物，麻醉時食物可能逆流嗆進肺部，引發吸入性肺炎。可能發生在喪失意識的麻醉誘導期，或是在手術結束、準備拔管的時候。

吳紹群說，許多人在醫美或減重診所自費施打，醫院系統與健保雲端藥歷查不到，因此需要患者主動告知，尤其務必告訴醫師近期使用瘦瘦針是否有惡心、嘔吐、胃脹氣、打嗝有食物味或肚子悶痛等狀況，或是最近是否調高劑量。

當麻醉科醫師知道後，就會請患者在前一天改採「24小時清流質飲食」，像是無渣清湯、運動飲料、水，幫助清空胃部。若手術前胃裡仍有東西，醫師會直接採用「快速插管麻醉RSI」，在睡著瞬間立刻用氣管內管保護呼吸道，並在手術結束、完全清醒恢復吞嚥反射後才拔管，必要時也能在術前輔以胃部超音波協助確認胃部狀況。

第二種造成麻醉風險的藥物是排糖藥，也就是SGLT2抑制劑，如恩排糖、福適佳、可拿糖。吳紹群說，排糖藥會把糖分從尿液排掉，遇到手術禁食與開刀壓力時，極少數人會發生「血糖完全正常、血液卻變酸」的酮酸中毒狀況。

但是吳紹群強調，臨床上最怕遇到患者在開刀前，自行把心臟跟腎臟藥都停掉。最新國際研究發現，如果患者是因為心臟衰竭或慢性腎臟病而吃排糖藥，術前自己停藥越久，術後心臟出問題的風險反而直線上升。

因此，建議患者主動告訴麻醉醫師吃藥是為了降血糖，還是護心護腎。如果是小手術或為了保護心腎，多半建議繼續吃，或只停手術當天早上，醫療團隊只要在住院期間用點滴補糖、用指尖血「測酮體」就能兼顧安全；只有做大腸鏡清腸、減重低熱量飲食或預計術後很久不能吃東西的大手術，才由醫師安排提前2到4 天停藥。

第三種需要注意的藥物是新型護腎護心藥，即非類固醇MRA，如可申達Kerendia。吳紹群指出，這類藥能保護腎臟與心臟，但會讓血液裡的鉀離子升高、血壓降低，尤其是跟排糖藥一起吃的時候。

吳紹群說，這類藥物代謝非常快，半衰期只有2到3小時，完全不必提前好幾天停藥。只要主動告知，醫師會在重大手術前抽血確認鉀離子與腎功能狀態，通常只需要手術當天早上暫停一顆，術後恢復吃飯、血鉀穩定就能繼續吃，醫師也會避開容易讓鉀離子升高的消炎止痛藥。

吳紹群提出麻醉之前的「保命三問」：一、亮出藥名與腸胃症狀，不管是健保還是自費瘦瘦針，主動告知最後一次用藥時間、最近有沒有剛調高劑量，以及有沒有噁心、脹氣、想吐等腸胃症狀；二、說出用藥目的：告訴醫師你是為了「控制糖尿病」或是「減重」，還是是否有罹患心臟衰竭或慢性腎臟病；三、確認專屬飲食與麻醉計畫：問清楚術前一天要不要喝24小時清流質？、手術當天早上那顆吃不吃？原本在打瘦瘦針要不要停？、是否需要改採快速插管麻醉保護呼吸道？主動溝通，保護手術安全。

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