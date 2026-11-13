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九合一大選11月28日登場 勞動部：具投票權勞工放假1日

中央社／ 台北13日電
九合一大選即將來臨，勞動部今天提醒，28日為投票日，具投票權且該日原屬工作日的勞工依法應放假一日，若雇主徵得勞工同意出勤，應加倍發給出勤時段的工資。 示意圖／聯合報系資料照片
九合一大選即將來臨，勞動部今天提醒，28日為投票日，具投票權且該日原屬工作日的勞工依法應放假一日，若雇主徵得勞工同意出勤，應加倍發給出勤時段的工資。 示意圖／聯合報系資料照片

九合一大選即將來臨，勞動部今天提醒，28日為投票日，具投票權且該日原屬工作日的勞工依法應放假一日，若雇主徵得勞工同意出勤，應加倍發給出勤時段的工資。

115年地方公職人員選舉與全國性公民投票案第22案將於11月28日投票，勞動部勞動條件及就業平等司專門委員蔡瑩潔今天表示，為保障具投票權的勞工得以行使權利，勞動部已指定公職人員選舉投票日及公民投票日為勞動基準法第37條所定放假日。

蔡瑩潔也說，28日是115年地方公職人員選舉及全國性公民投票日，當日具有投票權且原屬工作日的勞工，雇主應依法讓勞工放假一日，工資照給，至於具投票權但當日原屬勞工的休息日或例假者，因勞工本得於當日行使投票權，因此不另外給假。

蔡瑩潔指出，所謂放假「一日」指的是午前零時至午後12時連續24小時，且投票權只能在投票當日行使，其性質與一般國定假日有別，投票日不得與其他工作日對調實施。

蔡瑩潔表示，雇主如果徵得具投票權勞工同意於投票日出勤工作，應不妨礙其投票，並加給當日出勤的工資。

蔡瑩潔舉例，若當天原屬勞工的工作日，勞雇雙方約定當天出勤8小時，若勞工外出投票2小時，返回工作6小時，雇主須加給6小時的工資；若當天原屬勞工的休息日，則視工作時數，依勞動基準法有關休息日出勤加給規定計算。

蔡瑩潔也提醒，每年都會接獲違反案例，提醒雇主如違反相關規定，勞工都可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線提出申訴。

勞動部 投票 勞工 2026九合一選舉

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