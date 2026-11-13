常見靜脈輸液醫材恐害病人血栓 食藥署要求受影響8641個產品全回收

衛福部食藥署今天發布一款中央靜脈輸液醫材「“泰利福亞諾”壓力注射型週邊置入中央靜脈導管組」回收警訊，食藥署醫療器材及化妝品組副組長謝綺雯說，接獲原廠通知該醫材因親水性塗層問題，接觸生理食鹽水後恐導致塗層膨脹不均導致結塊、剝落，增加患者發炎、血栓、組織損傷、缺血等風險，國內受影響產品高達8641個，已啟動最高等級「第一級回收」要求24小時內下架完畢。

謝綺雯指出，食藥署接獲原廠通知，因產品導引線表面之親水性塗層問題，啟動全球性回收；該產品可能於生理食鹽水潤濕時，因塗層膨脹不均產生結塊及剝落，恐增加患者發炎、形成血栓、組織損傷及缺血等風險，國內受影響型號共7款、計50個批號，為確保病人使用安全，已啟動回收作業，要求業者自11日起算，於24小時內通知銷售對象立即停用並全面下架，並在12月11日前完成回收。

食藥署統計，國內受影響產品共8641個，須全數回收。

亞東紀念醫院副院長、重症醫學專科醫師聯合訓練及甄審籌備委員會召集人洪芳明表示，週邊置入中央靜脈導管（PICC）是從手臂靜脈放入、末端到達心臟附近大靜脈的導管，主要用在需要長期打針的病人，例如癌症化療、數週以上的抗生素治療、全靜脈營養，以及血管不易注射的重症病人，也可用於抽血、輸液、電腦斷層高壓注射顯影劑及監測中心靜脈壓，讓病人免於反覆扎針。

洪芳明強調，國內還有其他相同規格與功能的產品可以使用，醫療團隊會依專業評估為病人選擇最合適的治療方案，治療不會中斷；已經置放這款導管且功能正常的病人，不需要因此拔管或換管，醫療團隊會持續密切照護，請病人安心。若置放導管的手臂出現紅、腫、熱、痛，或有發燒、胸悶、呼吸喘等情形，請儘速回診。

謝綺雯表示，經盤點國內尚有2至3張類似醫材許可證產品，可提供臨床替代使用，而截至目前尚未接獲國內與這項產品相關的不良反應事件通報，將持續督導業者落實回收，加強與醫療院所溝通，確保相關醫療人員充分掌握產品風險及回收資訊，若許可證持有人如未依規定通知或未於1個月內完成回收，將依「醫療器材管理法」第65條第2項規定，處新台幣20萬元以上500萬元以下罰鍰。