寶林茶室案 台大醫促檢討食安法：若稽查只在當天合格 悲劇仍會發生

寶林茶室案一審判決出爐，負責人及廚師、代班廚師分別被依過失致死判刑數月至逾1年不等。曾參與寶林茶室案件分析的台大醫院急診醫學部外傷及毒物科科主任翁德怡今天在臉書發文指出，重大事件調查及事後檢討目的，不僅找出誰做錯了什麼，更是希望同樣悲劇永遠不再發生，呼籲各界檢視食安法管理規範修正，讓業者真正願意落實食安，「否則悲劇仍可能再次發生。」

翁德怡表示，寶林茶室案在2024年3月底啟動調查，6月11日最後一位病人不幸過世，前後許多人為釐清案情付出努力，而任何重大事件調查與事後檢討，其重要目的不只是找出誰做錯了什麼，更要預防同樣悲劇發生，2年過去各界應進一步思考，食安法規範是否需要修正，讓業者更願意、更容易遵守食品安全規定，「若稽查只在當天合格，平時卻無法落實，悲劇仍可能再次發生。」

翁德怡舉例，若食物製作方式及保存條件，為追求口感，反而增加細菌繁殖或產生毒素風險，是否該從食品製程本身著手，設法降低這些風險？若大包裝食材容易因反復取用、解凍或保存不當而增加汙染風險，可在工廠生產時，便採用適合餐廳單次使用的小包裝，以減少剩餘食材與新食材混合，擴大汙染範圍風險，雖可能增加成本，但應設計一套業者願意遵守、能執行的管理制度。

寶林茶室案件調查過程中，衛生局進行現場稽查時，不知道原先通報的病人，當天清晨已因病情惡化，轉送另一家醫院接受重症治療。

翁德怡表示，衛生局現場稽查與調查流程，也應思考是否有可改善之處，現場調查掌握的資訊，與病人實際病情間存在時間差，可能因此措施保存重要證據機會，未來遇類似事件時，衛生局進場調查前，是否可先與病人、家屬或醫院聯繫了解病情？若病人出現肝衰竭、休克或有生命危險時，是否應調升事件調查層級，加速採證與檢驗？

「感謝那些在極度悲痛之中，仍然同意讓親人接受解剖的家屬。」翁德怡表示，因家屬的決定，外界才有機會更深入了解邦克列酸對人體造成的傷害，雖無法挽回病人性命，但未來若再次遇到類似中毒事件，醫療團隊就有可能更早辨識、更快診斷，也更有機會找到有效的治療方式，甚至幫助更多國家預防悲劇，近期法國等國出現疑似案件，跨海與我國專家聯繫，討論檢驗與調查的經驗。