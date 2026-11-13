一次性醫材落日倒數 醫界拜會石崇良盼放寬重複使用 衛福部：將再討論

單次手術醫療耗材使用率高，過去醫療院所在一定清消流程後使用，但衛福部設定落日條款，需由廠商提出並辦理查驗登記，否則不得使用，預計明年1月1日起實施。醫界認為緩衝時間不足，匆促上路增加醫療成本，昨至衛福部表達心聲。衛福部醫事司副司長劉玉菁說，昨衛福部長石崇良已經收到意見相關行政上程序性部分，會再擇期盡速召開相關會議討論，目前尚未有具體決議，不過一定會在維護病人安全及醫療品質情況來決定。

衛福部於2021年公告「重處理之單次使用醫療器材辦理查驗登記技術指引」，要求單次使用醫材若需重新消毒後使用，需由廠商提出並辦理查驗登記，否則不得使用。原訂2024年全面上路，考量臨床醫治需求、病人經濟負擔，延長申請重處理期限至今年底。

台灣醫院協會理事長李飛鵬昨至衛福部拜會部長石崇良，表達醫界請託，他說，部分單次醫材成本較高，若有些材質及器械經適當處理後，確認可以安全使用，應思考是否有重複使用的空間。例如部分不鏽鋼材質的器械，若能確保使用安全，就不一定需要使用一次後立即丟棄。

李飛鵬表示，醫材管理仍應以病人安全為最優先考量，同時兼顧醫療品質及綠色淨零減碳政策。若所有醫材一律採取一次性使用，不僅可能增加醫療機構成本，也須考量廠商是否有足夠供貨能力。

劉玉菁回應，昨天有三層級醫院代表拜會部長，再親自表達一次想法，說明只允許單次使用，不能重處理醫療費會大幅上漲的相關意見交流，部長也利用機會聽完醫界的訴求。相關行政上程序性部分，會再擇期盡速召開相關會議討論，目前尚未有具體決議，不過一定會在維護病人安全及醫療品質情況來決定。