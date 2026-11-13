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三餐吃燙青菜健檢「血油」仍超標 醫曝飯後1習慣：糖分太多了

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人以為多吃青菜就可以降三酸甘油脂，但是其他飲食若攝取過多糖分，仍可能造成身體負擔。圖／AI生成
不少人以為多吃青菜就可以降三酸甘油脂，但是其他飲食若攝取過多糖分，仍可能造成身體負擔。圖／AI生成

餐餐吃燙青菜，也不碰油炸食物，為什麼三酸甘油酯還是超標？家醫科醫師陳欣湄分享一起案例，一名患者平時自認飲食相當清淡，沒想到健檢報告上的血脂數值仍然異常。經過詳細詢問才發現，患者除了習慣飯後吃一整盤水果，還會喝微糖手搖飲，才讓糖分攝取超出身體所需。

陳欣湄在粉專發布衛教影片指出，該名患者日前拿著健檢報告求助，表示自己平常很注重飲食，每餐幾乎都會吃燙青菜，為了補充營養，飯後還習慣吃一整盤水果。早餐則會選擇蔥花麵包，下午偶爾和同事一起訂手搖飲，並特別選擇微糖，自認已經盡量減少糖分攝取，沒想到三酸甘油酯仍然偏高。

陳欣湄解釋，很多人以為只有油炸食物、肥肉才會讓血脂升高，卻忽略了糖分也可能轉換成身體的脂肪。當人體攝取糖分後，會用胰島素把糖放到細胞裡運用，而多餘的糖分便可能進入肝臟，進一步轉換成脂肪儲存。

其中，水果裡的果糖也需要特別留意。陳欣湄提醒，果糖攝取過量可能增加肝臟合成脂肪的負擔，因此即使水果含有維生素及其他營養素，也不代表可以毫無節制地吃。若三酸甘油酯數值高於500 mg/dL，更可能增加急性胰臟炎的風險。

至於如何改善三酸甘油酯過高的問題？陳欣湄建議，除了留意油脂攝取，更重要的是檢視每天吃進多少糖分。水果可以吃，但應控制份量，避免一次吃掉一整大盤；手搖飲則建議從微糖改成無糖，減少額外糖分攝取，透過飲食改變再來觀察三酸甘油脂的變化，才是最健康、天然的方式。

《聯合報》元氣周報曾報導過，中國醫藥大學新竹附設醫院營養師陳宛伶認為水果雖然是健康食物，但要注意的不是「甜不甜」，而是糖的種類、攝取份量與食用方式。陳宛伶表示，甜的水果不代表熱量高，不甜的水果也不代表糖分少。GI值是食物攝取後，血糖上升速度的指標，會受到糖分組成、膳食纖維、水分、有機酸及成熟度等因素影響，不能只靠味覺判斷。

她建議，健康成人每天攝取水果約2至3份，每次以1份為原則，1份水果約為切塊後一般飯碗八分滿。糖尿病患者、糖尿病前期者、妊娠糖尿病孕婦、代謝症候群患者、肥胖或腰圍過大者，以及有糖尿病家族史者，更應留意水果攝取量，而非完全禁止食用。

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