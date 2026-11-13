別回傳矽谷！衛福部要達文西手臂資料根留台灣、布建光網發展遠距手術

隨人工智慧（AI）發展成熟，醫療領域應用逐漸廣泛，民眾熟知的達文西機器人手術，目前是由醫師主責操作，最新第五代設備可運用AI，在手術過程判斷高風險區域，甚至預知手術預後，不過，其母公司直覺公司要求數據全數回傳矽谷，恐導致國內AI手術發展受阻。對此，衛福部資訊處處長李建璋說，衛福部已與該公司洽談，初步先將資料庫「搬來台灣」，將近一步討論手術資料共享。

台灣醫學會舉辦「台灣醫學週」學術演講會，李建璋今天出席分享」機器人醫療應用之政策與法規：台灣衛生福利部之策略實踐與治理架構」。他提到，手術機器人應用有六大場域，包括AI手術導航、3D影像、觸覺回饋、AI協作、AI自主手術，而手術機器人中，「達文西機械手臂」最常見、幾乎占據整個市場。

李建璋說，我國醫界達文西手術技術名列前茅，許多醫學中心醫師被列為該手術種子教官，早期達文西機械手術是全權由醫師操作，如今已進入AI導航時代，由AI指引醫師操作機械手臂，精準到達病灶，還能分辨哪些是危險區域，即時透過系統示警醫師「不要觸碰」避免血管破裂等風險，甚至可透過手術過程資料，建立AI模型，「手術還沒結束，就能知道結果是好是壞。」

不過，達文西機械手臂母公司「直覺公司」，有意將全球達文西手臂手術資料，全數傳送回位於美國矽谷的資料庫。

李建璋說，政府立場希望資料留在台灣，有助我國發展AI手術技術，為此，衛福部已與直覺公司積極洽談，目前已完成第一階段談判，預計將用於判斷手術品質的AI模型資料庫搬到台灣，後續將持續與對方討論如何共享機械手臂參數等手術資料，釐清資料所有權。

日本去年完成全球首例遠距機器人動物手術，使用先進光纖技術，達到零延遲目標。

李建璋說，遠距手術成功關鍵為畫面「不可有一秒延遲」，否則恐發生醫師操作機械手臂以為切下結締組織，卻因畫面傳輸導致判斷錯誤，剪到動脈等危險情況，為此，衛福部計畫打造全球首創「智慧醫療全光網」作為遠距醫療基礎建設，目前已利用光纖串連衛福部、台中榮總、花蓮慈濟三醫院。