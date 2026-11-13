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公私協力傳捷報！台中長照ROT案 衛生局、慈濟獲金擘獎雙料殊榮

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局與慈濟合作的「台中市立仁愛綜合長照機構投資裝修營運移轉（ROT）案」分奪金擘獎殊榮。圖／台中市政府提供
台中市衛生局與慈濟合作的「台中市立仁愛綜合長照機構投資裝修營運移轉（ROT）案」分奪金擘獎殊榮。圖／台中市政府提供

台中市推動長照公私協力再傳捷報！財政部第24屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮昨登場，由台中市衛生局與佛教慈濟醫療財團法人合作的「台中市立仁愛綜合長照機構投資裝修營運移轉（ROT）案」，將公有資產活化的卓越成果，從全國36案脫穎而出，雙雙抱回政府團隊獎「優等獎」及民間團隊獎「特優獎」殊榮。

衛生局長曾梓展說，市府透過ROT模式及跨機關協作，成功引進慈濟的投資、醫療與長照專業及營運管理能力，在北屯區提供住宿式照顧200床，其中包含公費長照床30床，另設日間照顧服務量能60人，並規畫失智照顧專區，滿足長輩不同身心狀況的照護需求。

曾梓展說明，機構連結鄰近台中慈濟醫院資源，提供醫療巡診及中醫門診服務，減少長輩往返就醫的不便；同時結合復健設備與復能活動支持長輩返家，更貼心設計無障礙空間與「高齡商店」，讓長輩在日常互動中維持生活自主與尊嚴。

衛生局表示，市府透過促參ROT案導入民間資源，活化市立仁愛之家第二園區設立「仁愛綜合長照機構」。此案成功發揮跨機關協作與醫養整合效益，將既有安養服務串聯失智及日間照顧，打造出具連續性與多層級的長照園區，擴大造福長輩及身障者。

財政部長莊翠雲與行政院政務委員陳金德皆高度肯定「台中市立仁愛綜合長照機構ROT案」的卓越表現，中市府有效整合在地資源、積極推動長照促參以呼應「長照3.0」政策方向，慈濟團隊更提前達成契約目標；雙方藉由公私協力精準滿足民眾多元的照顧需求，完美展現了共好台灣的精神。

台中市衛生局與慈濟合作的「台中市立仁愛綜合長照機構投資裝修營運移轉（ROT）案」分奪金擘獎殊榮。圖／台中市政府提供
台中市衛生局與慈濟合作的「台中市立仁愛綜合長照機構投資裝修營運移轉（ROT）案」分奪金擘獎殊榮。圖／台中市政府提供

台中市衛生局與慈濟合作的「台中市立仁愛綜合長照機構投資裝修營運移轉（ROT）案」分奪金擘獎殊榮。圖／台中市政府提供
台中市衛生局與慈濟合作的「台中市立仁愛綜合長照機構投資裝修營運移轉（ROT）案」分奪金擘獎殊榮。圖／台中市政府提供

台中市衛生局與慈濟合作的「台中市立仁愛綜合長照機構投資裝修營運移轉（ROT）案」分奪金擘獎殊榮。圖／台中市政府提供
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慈濟 長照 衛生局

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