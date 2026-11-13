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台東16國中生誤打疫苗！校長證實1人不適 衛生局兩度鞠躬致歉

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣大武國中昨發生校園疫苗誤接種事件，原登記施打流感疫苗的23名學生中，有16人誤打莫德納COVID-19疫苗，校方及衛生單位持續關心學生健康狀況。圖／讀者提供
台東縣大武國中昨發生校園疫苗誤接種事件，原登記施打流感疫苗的23名學生中，有16人誤打莫德納COVID-19疫苗，校方及衛生單位持續關心學生健康狀況。圖／讀者提供

台東縣大武鄉衛生所昨前往大武國中辦理校園流感疫苗接種，卻發生疫苗誤接種事件，原登記接種流感疫苗的23名學生中，有16人誤打莫德納COVID-19疫苗。衛生局今天前往衛生所開記者會，副局長鍾明霞帶領相關醫護人員兩度鞠躬，向學生及家長致歉，並承諾後續相關醫療費用由縣府負擔，學生健康追蹤6個月。

校長劉芙蓉表示，16名誤打莫德納疫苗的學生中，確實有1名學生在施打後身體出現不適，目前未到校；另有2名學生施打後在家休息、2名學生請公假，其餘11名學生正常到校上課。除該名身體不適的學生外，其他學生目前沒有出現疼痛、紅腫、發燒等身體反應。

劉芙蓉指出，校方持續關心學生身體狀況，至於家長關心的疫苗誤接種原因、學生健康追蹤及後續處理方式，衛生單位今天下午4時將在學校舉辦家長說明會，向家長說明事件經過並釐清疑問。

衛生局表示，昨天衛生所執行校園疫苗接種作業時，醫護人員發現疫苗品項有誤後，立即停止施打，並通知校方及家長。事發後，醫護人員持續關心學生健康狀況，直到今天仍持續掌握學童身體情形。

衛生局說明，此次誤接種的是莫德納mNEXSPIKE單劑型COVID-19疫苗，16名學生均為國中八、九年級，年齡符合該疫苗核准接種條件。雖然學生符合疫苗適用年齡，但這次並非原定校園流感疫苗接種項目，仍屬不應發生的接種作業疏失。縣府承諾將追蹤16名學生健康狀況6個月，後續若有相關醫療需求，所需醫療費用由縣府負擔。

衛生局也提醒，接種後可能出現注射部位疼痛、紅腫、發燒及疲倦等反應，多數會在數日內緩解；若發燒超過48小時，應就醫評估，如有胸痛、心悸、呼吸困難或昏厥等情形，則應立即就醫。

另對於此次疫苗誤接種事件，已要求衛生所釐清發生原因及相關責任，並檢討疫苗儲存、標示及接種前核對流程，確實落實「三讀五對」，避免類似事件再次發生。

台東縣衛生局今天前往大武衛生所開記者會，針對16名<a href='/search/tagging/2/國中生' rel='國中生' data-rel='/2/111362' class='tag'><strong>國中生</strong></a>誤接種莫德納COVID-19疫苗事件說明處理情形，副局長鍾明霞（左三）率相關醫護人員兩度鞠躬致歉，並承諾負擔後續相關醫療費用。圖／讀者提供
台東縣衛生局今天前往大武衛生所開記者會，針對16名國中生誤接種莫德納COVID-19疫苗事件說明處理情形，副局長鍾明霞（左三）率相關醫護人員兩度鞠躬致歉，並承諾負擔後續相關醫療費用。圖／讀者提供

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