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子宮頸癌篩檢別輕忽 65歲以上女性風險高4倍 做抹片可領900健康幣

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
國健署呼籲高齡女性破除「停經就不用篩檢」、「沒有性生活就沒有風險」等迷思，定期接受子宮頸抹片檢查。圖／國健署提供
國健署呼籲高齡女性破除「停經就不用篩檢」、「沒有性生活就沒有風險」等迷思，定期接受子宮頸抹片檢查。圖／國健署提供

國健署去年將公費子宮頸癌抹片篩檢年齡下修至25歲，並提供35、45及65歲女性各1次公費HPV檢測。國健署提醒，65歲以上女性子宮頸癌發生率是年輕人的4倍，因此即使已停經、從未有過性行為，一樣有感染HPV的風險，應定期做抹片檢查，現在完成公費篩檢還能獲得900健康幣

為響應11月17日「世界消除子宮頸癌日」，國健署今天舉辦「非抹不可，健康do more」宣導活動。宣導大使台劇女神曾莞婷分享，她每1到3年就會做一次子宮頸抹片檢查，曾經有發現過異狀，但幸好只是小狀況，後續定期追蹤就好。她也會揪身邊女性朋友一起檢查，呼籲大家多利用免費篩檢機會，及早發現異狀才能及早治療。

曾莞婷說，女性每天花15分鐘化妝、保養，1年大概就花費5000分鐘，但子宮頸抹片檢查只需6分鐘，就能守護自己的健康。她和母親感情深厚，平常會分享保養、健康訊息，也有提醒媽媽要定期做抹片檢查。

國健署副署長林莉茹表示，65歲以上女性子宮頸癌發生率是年輕人的4倍，因此要打破「停經就不用篩檢」、「沒有性生活就沒有風險」等迷思。

台灣婦產科醫學會理事賴鴻政說，子宮頸癌主要與持續感染高危險型HPV有關，感染HPV後歷經多年可能逐漸發展為癌前病變，甚至進展為子宮頸癌，且即使沒有過性行為，若陰道曾接觸到身體其他部位，如雙手，也有感染HPV的風險。因此，即使已停經或目前沒有性生活，一樣要定期檢查。

林莉茹說，台灣自1995年推動公費子宮頸抹片篩檢以來，子宮頸癌年齡標準化發生率及死亡率均已下降超過7成；在女性癌症發生率中，也從第1名下降到第10名；死亡率從第4名下降到第8名。

林莉茹表示，國健署於2018年推動國中女生人類乳突病毒（HPV）疫苗公費接種，並於2025年擴大至國中男生；同年也將公費子宮頸抹片篩檢年齡下修至25歲（25至29歲每3年1次、30歲以上每年1次），並提供35、45及65歲女性各1次公費HPV檢測，建立疫苗接種與篩檢的多重防線。10月1日健康幣上路後，女性只要接受公費子宮頸抹片篩檢，還能獲得900健康幣。

國健署癌症防治組組長謝佩君說，目前國中女生HPV疫苗接種率已穩定達90%，男生達78%；2025年約247.8餘萬人接受子宮頸癌篩檢；另在女性子宮頸癌確診個案的後續接受治療率近99%；顯示我國透過疫苗接種、篩檢及治療，持續朝消除子宮頸癌目標邁進。

台劇女神曾莞婷分享，她每1到3年就會做一次子宮頸抹片檢查，也會揪身邊女性朋友一起檢查，呼籲大家多利用免費篩檢機會，及早發現異狀才能及早治療。記者沈沛育／攝影
台劇女神曾莞婷分享，她每1到3年就會做一次子宮頸抹片檢查，也會揪身邊女性朋友一起檢查，呼籲大家多利用免費篩檢機會，及早發現異狀才能及早治療。記者沈沛育／攝影

國健署副署長林莉茹說，65歲以上女性子宮頸癌發生率是年輕人的4倍，因此要打破「停經就不用篩檢」、「沒有性生活就沒有風險」等迷思。記者沈沛育／攝影
國健署副署長林莉茹說，65歲以上女性子宮頸癌發生率是年輕人的4倍，因此要打破「停經就不用篩檢」、「沒有性生活就沒有風險」等迷思。記者沈沛育／攝影

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