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影／竹北人排爆高鐵站不是搶車票 竟是為了這款限量提袋

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
台灣高鐵今天在新竹站舉辦捐血活動，吸引大批民眾響應，現場大排長龍，隊伍沿著站體外圍延伸，場面相當壯觀。圖／竹北市民代表彭竣志提供
台灣高鐵今天在新竹站舉辦捐血活動，吸引大批民眾響應，現場大排長龍，隊伍沿著站體外圍延伸，場面相當壯觀。圖／竹北市民代表彭竣志提供

台灣高鐵今天在新竹站舉辦「寒冬送暖、捐血傳愛」活動，捐血250cc就送限量N700ST高鐵運動提袋，吸引大批民眾響應，現場大排長龍，隊伍沿著站體外圍延伸，場面壯觀，300張號碼牌已全數發完。竹北市民代表彭竣志到場關心，也驚訝上班日仍有這麼多人願意排隊捐血，令人感動。

高鐵新竹站今天上午9時30分起，在4號出口附近的客運轉運站旁舉辦捐血活動，安排2輛捐血車，提供300個名額。現場人潮聚集，排隊隊伍綿延數十公尺，許多人手持手機、證件耐心等候，從高處俯瞰可見長長人龍沿著建築物外圍延伸。

竹北市民代表彭竣志也到場關心，看到現場大排長龍相當驚訝。他表示，今天雖是上班日，仍有許多民眾特別請假或撥空參與公益捐血活動，感謝每一位願意付出時間、挽袖捐血的朋友。「一袋熱血，一份愛心，幫助有需要的人。」他也感謝大家以實際行動傳遞溫暖，讓愛心持續延續。

高鐵公司表示，因先前場次參與踴躍，這次調整發放方式，依每輛捐血車服務上限150人發放號碼牌，上午9時30分起依序發放，領取後須等候叫號登錄。今天新竹站300張號碼牌已全數發放完畢，提醒尚未領取號碼牌的民眾不要再前往，以免白跑一趟。

這次推出的N700ST高鐵運動提袋，以新世代列車車頭造型為設計亮點，搭配高鐵橘提把，共有曜石黑、象牙白兩款，完成捐血250cc即可獲贈1個，捐血500cc再加贈2份神秘禮品，數量有限、送完為止。

高鐵公司指出，後續活動11月20日將在桃園、台中及彰化站舉行，11月27日則移師板橋、嘉義及台南站，均採號碼牌制度，提醒民眾留意各站名額，並攜帶身分證或健保卡前往。

台灣高鐵推出限量N700ST高鐵運動提袋，共有曜石黑、象牙白兩款，民眾完成捐血250cc即可獲贈1個，吸引不少民眾排隊響應。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵推出限量N700ST高鐵運動提袋，共有曜石黑、象牙白兩款，民眾完成捐血250cc即可獲贈1個，吸引不少民眾排隊響應。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵今天在新竹站舉辦捐血活動，吸引大批民眾響應，現場大排長龍，隊伍沿著站體外圍延伸，場面相當壯觀。圖／竹北市民代表彭竣志提供
台灣高鐵今天在新竹站舉辦捐血活動，吸引大批民眾響應，現場大排長龍，隊伍沿著站體外圍延伸，場面相當壯觀。圖／竹北市民代表彭竣志提供

台灣高鐵今天在新竹站舉辦捐血活動，吸引大批民眾響應，現場大排長龍，隊伍沿著站體外圍延伸，場面相當壯觀。圖／竹北市民代表彭竣志提供
台灣高鐵今天在新竹站舉辦捐血活動，吸引大批民眾響應，現場大排長龍，隊伍沿著站體外圍延伸，場面相當壯觀。圖／竹北市民代表彭竣志提供

台灣高鐵今天在新竹站舉辦捐血活動，吸引大批民眾響應，現場大排長龍，隊伍沿著站體外圍延伸，場面相當壯觀。圖／竹北市民代表彭竣志提供
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台灣高鐵今天在新竹站舉辦捐血活動，吸引大批民眾響應，現場大排長龍，隊伍沿著站體外圍延伸，場面相當壯觀。圖／竹北市民代表彭竣志提供
台灣高鐵今天在新竹站舉辦捐血活動，吸引大批民眾響應，現場大排長龍，隊伍沿著站體外圍延伸，場面相當壯觀。圖／竹北市民代表彭竣志提供

高鐵 竹北 捐血

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