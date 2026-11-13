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停桃園機場近7年欠逾7千萬 遠航客機211萬拍定

桃園電子報／ 桃園電子報

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遠東航空自108年12月12日停航後，旗下編號B-28027的航空器便長期停放於桃園國際機場停機坪，至今已將近7年。圖：桃園分署提供

遠東航空自108年12月12日停航後，旗下編號B-28027的航空器便長期停放於桃園國際機場停機坪，至今已將近7年。法務部行政執行署桃園分署11日攜手桃園地方檢察署舉辦「雙11五打七安案件聯合拍賣會」，這架歷經7次拍賣均未拍定的遠航客機，終於在第8次拍賣中，由桃園國際機場公司以211萬元正式聲明承受，為長達近7年的機坪占用問題畫下句點。

桃園機場公司說明，遠航停航後，該架航空器滯留停機坪近7年，不僅早已沒有適航證書、機體零件也出現鏽蝕情形，更耗費大量行政管理成本。此外，遠航積欠機場公司的停留費等相關款項已超過7,000萬元，由於該案歷經8次拍賣均無人投標，若持續無人接手，恐將無限期停放並占據寶貴的機坪空間。

為停止空側資源繼續遭到占用，機場公司決定依行政執行法第26條準用強制執行法第95條規定，向行政執行署桃園分署聲明承受該航空器。機場公司表示，待完成相關程序後，預計將該航空器拆除，讓原本被占用的停機坪空間回歸機場營運使用，以進一步活化現有空間。

本文章來自《桃園電子報》。原文：停桃園機場近7年欠逾7千萬 遠航客機211萬拍定

桃園機場 遠東航空 停機坪

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