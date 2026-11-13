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今晴熱飆32度高溫 明變天風雨襲全台 下周三冷空氣到大降溫

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天各地大多為多雲到晴、穩定的天氣，東半部高溫約26至28度，西半部高溫30至32度，感受溫暖舒適。聯合報系資料照
今天各地大多為多雲到晴、穩定的天氣，東半部高溫約26至28度，西半部高溫30至32度，感受溫暖舒適。聯合報系資料照

今天各地大多為多雲到晴、穩定的天氣，中央氣象署表示，只有基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星降雨機率。溫度方面，東半部高溫約26至28度，西半部高溫30至32度，感受溫暖舒適。各地夜晚清晨仍偏涼，低溫約19至22度，尤其西半部局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些，日夜溫差較大。

離島天氣，澎湖多雲時晴，23至25度；金門多雲時晴，21至25度；馬祖陰時多雲，21至23度。

明天東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲。下午起華南雲雨區東移，西半部及東北部地區轉為有局部短暫陣雨，並有伴隨局部強陣風的機率，外出攜帶雨具備用，尤其前往高山及海邊活動留意天氣變化。

周日至下周一東北季風稍增強，北部及宜花天氣稍轉涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，西半部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

下周二東北季風稍減弱及鋒面接近，北部、東北部及東部氣溫稍回升；東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三鋒面通過及東北季風再增強，北部、東北部及東部天氣轉涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周四東北季風影響，北部、東北部及東部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東半部地區及新竹以南山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周五東北季風影響，北部、東北部及東部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周六、11月22日東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫回升，各地早晚天氣仍稍涼；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

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