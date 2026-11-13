快訊

黃仁勳辭職可學賈伯斯回歸？分析師揭持輝達股3.58%留東山再起之路

亞冠賽／中華隊首局閃電戰攻2分破蛋！ 澳洲立刻回敬4分大局

最快12月宣布！SpaceX與特斯拉推進合併談判 馬斯克拚史上最大併購

聽新聞
0:00 / 0:00

嬰兒染RSV恐插管！未來氣喘風險增12.7倍 北市推雙軌公費補助防感染

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
北市聯醫和平婦幼院區小兒科主任吳宗儒說，幾乎所有嬰幼兒都會感染RSV，若沒有及早做好預防，孩子恐面臨重症插管、甚至有死亡風險；即便康復，未來罹患氣喘的風險最高更恐飆升12.7倍。示意圖／Ingimage
北市聯醫和平婦幼院區小兒科主任吳宗儒說，幾乎所有嬰幼兒都會感染RSV，若沒有及早做好預防，孩子恐面臨重症插管、甚至有死亡風險；即便康復，未來罹患氣喘的風險最高更恐飆升12.7倍。示意圖／Ingimage

為了打造嬰幼兒友善城市，台北市今年7月起推動呼吸道細胞融合病毒（RSV）預防雙軌公費補助政策，目前台北市將RSV長效型單株抗體納入補助範疇。北市聯醫和平婦幼院區小兒科主任吳宗儒指出，幾乎所有嬰幼兒都會感染RSV，且75%感染者為健康的足月寶寶。若沒有及早做好預防，孩子恐面臨重症插管、甚至有死亡風險；即便康復，未來罹患氣喘的風險最高更恐飆升12.7倍。

「看著寶寶胸口劇烈凹陷、呼吸急促送急診，確診RSV住院時，許多家長都在診間心疼落淚，自責沒能及早為孩子做好防護。」吳宗儒說，臨床上許多父母都是直到這一刻，才驚覺低估了RSV的威力。為了避免遺憾，照顧新生兒千萬別踩入以下三大迷思。

第一、研究顯示，高達7成的寶寶在一歲前就曾感染RSV，到了兩歲前感染率更飆破9成。在台灣，每年就有約上千名嬰幼兒因感染RSV嚴重到需要住院治療，是新手父母絕不能輕忽的健康威脅。

第二、許多父母常疑惑：「明明很少帶寶寶出門，為何孩子還是中鏢？」事實上，RSV主要經由飛沫與接觸傳染，病毒可在桌面、玩具等物體表面存活數小時；大人外出返家可能帶有病毒，卻因症狀輕微而忽略，導致病毒在親吻、擁抱等日常互動的過程，傳染給免疫力脆弱的寶寶。

第三、許多人以為只有冬天才有呼吸道危機，甚至存有「非冬天出生就不急著預防」的僥倖心態。然而台灣一年四季皆有RSV案例，沒有所謂的安全季節。本土臨床研究更發現，春季與秋季反而是台灣嬰幼兒RSV的住院高峰期，家長切莫依季節掉以輕心。

吳宗儒說，RSV初期看似一般小感冒，但研究顯示，感染RSV嬰幼兒中，高達4成會迅速惡化為細支氣管炎或肺炎等下呼吸道感染。因嬰兒氣道極細，病毒引發的濃痰可能造成嚴重堵塞。孩子短短兩三天就可能胸凹、狂咳到吐，喘如跑完百米甚至需要插管搶救。最讓父母心碎的是，臨床完全沒有常規特效藥，只能靠給氧、抽痰等支持療法，看著小小的身軀在病床上苦撐。

而度過急性期，考驗往往才剛開始。研究證實，幼時曾因RSV引發嚴重下呼吸道感染的孩子，未來肺功能易受損，日後罹患氣喘的風險最高暴增12.7倍，呼吸道脆弱的陰影恐伴隨至成年。預防工具大不同：長效單株抗體「出生穿羽絨衣」、孕婦疫苗「媽媽傳遞溫暖」。

吳宗儒說，目前台北市政府提供符合資格者二擇一的雙軌公費補助方案，兩者防護機制截然不同，包括RSV長效型單株抗體，直接將抗體提供給寶寶，單次施打有望提供至少5至6個月保護力、12個月中和抗體濃度。孕婦疫苗為媽媽需要在懷孕第28至36周接種疫苗，透過孕媽咪自體產生抗體，再經由胎盤將母體溫暖傳遞給胎兒，保護力約為6個月。

吳宗儒指出，台北市RSV預防補助政策，兩種疫苗僅能擇一挑選，長效型單株抗體補助對象為低收入戶家庭、罹患罕見疾病或極低體重等條件的嬰幼兒；孕婦疫苗則為低收入戶與中低收入戶孕婦。鼓勵符合資格的家庭及早到北市聯醫六大院區，包含忠孝、仁愛、中興、和平、陽明及婦幼分院進行接種，經醫師評估後及早為寶寶建立RSV防護。

吳宗儒提醒，即便不具公費補助資格，仍鼓勵家長主動與兒科醫師討論自費施打，及早為新生命建立關鍵的第一道保護罩。同時，也期盼全台各大縣市政府借鏡台北市經驗，儘速推動多元補助，讓每個新生命在人生的起跑點上，都能享有公平且完善的健康保護。

氣喘 插管 公費

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

科學人／驗出花生過敏就全面封鎖？研究揭三分之一的嬰兒在1歲安全下莊

醫師：高風險族群染B流 仍可能引發重症

健康主題館／自製腸病毒疫苗 國衛院研發多價型拚外銷

台東傳校園疫苗接種大烏龍！16學生誤打莫德納 縣府承諾追蹤半年

相關新聞

今晴熱飆32度高溫 明變天風雨襲全台 下周三冷空氣到大降溫

今天各地大多為多雲到晴、穩定的天氣，中央氣象署表示，只有基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星降雨機率。溫度方面，東半部高溫約26至28度，西半部高溫30至32度，感受溫暖舒適。各地夜晚清晨仍偏涼，低溫約19至22度，尤其西半部局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些，日夜溫差較大。

晴暖好天氣要掰了 明天鋒面+華南水氣 下周三轉濕冷全台大降溫

把握今天好天氣，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，明天鋒面及華南水氣影響，各地天氣不穩定。下周二短暫回暖，不過，下周三、下周四再轉涼。下周三冷空氣南下情形稍明顯，各地皆明顯降溫，可提前準備保暖衣物。未來1周天氣系統變化頻繁，關注最新天氣預報資訊。

影／竹北人排爆高鐵站不是搶車票 竟是為了這款限量提袋

台灣高鐵今天在新竹站舉辦「寒冬送暖、捐血傳愛」活動，捐血250cc就送限量N700ST高鐵運動提袋，吸引大批民眾響應，現場大排長龍，隊伍沿著站體外圍延伸，場面壯觀，300張號碼牌已全數發完。竹北市民代表彭竣志到場關心，也驚訝上班日仍有這麼多人願意排隊捐血，令人感動。

嬰兒染RSV恐插管！未來氣喘風險增12.7倍 北市推雙軌公費補助防感染

為了打造嬰幼兒友善城市，台北市今年7月起推動呼吸道細胞融合病毒（RSV）預防雙軌公費補助政策，目前台北市將RSV長效型單株抗體納入補助範疇。北市聯醫和平婦幼院區小兒科主任吳宗儒指出，幾乎所有嬰幼兒都會感染RSV，且75%感染者為健康的足月寶寶。若沒有及早做好預防，孩子恐面臨重症插管、甚至有死亡風險；即便康復，未來罹患氣喘的風險最高更恐飆升12.7倍。

下周氣溫再降！中醫師建議11點前入睡「收藏陽氣」避免換季感冒

全台天氣明顯轉涼，下周東北季風增強、鋒面來襲，將再次降溫，中醫師靳閎鈞指出，許多民眾秋冬換季期間，出現反覆感冒，才剛痊癒就不斷流鼻水、咳嗽、喉嚨痛等情況，甚至一個冬天感冒數次，讓工作、課業及生活大受影響，此時不僅要治療疾病，更要從根本改善體質、提升免疫力，臨床上常以「玉屏風散」提升免疫力，民眾則可自行攝取山藥、黃耆、紅棗、黑豆等食品提升免疫力。

把握近期最後暖陽 賈新興：明天鋒面快閃 下周冷空氣南衝華南水氣夾擊

今天全台天氣溫暖舒適，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，白天各地高溫都能回升到30度左右，好好享受今天的陽光。周末快閃鋒面報到，明天午後變天 ‧ 苗栗至台南防較大雨勢。下周第二波偏強東北季風加上華南水氣夾擊，下周三至下周五濕冷範圍擴大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。