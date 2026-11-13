嬰兒染RSV恐插管！未來氣喘風險增12.7倍 北市推雙軌公費補助防感染

為了打造嬰幼兒友善城市，台北市今年7月起推動呼吸道細胞融合病毒（RSV）預防雙軌公費補助政策，目前台北市將RSV長效型單株抗體納入補助範疇。北市聯醫和平婦幼院區小兒科主任吳宗儒指出，幾乎所有嬰幼兒都會感染RSV，且75%感染者為健康的足月寶寶。若沒有及早做好預防，孩子恐面臨重症插管、甚至有死亡風險；即便康復，未來罹患氣喘的風險最高更恐飆升12.7倍。

「看著寶寶胸口劇烈凹陷、呼吸急促送急診，確診RSV住院時，許多家長都在診間心疼落淚，自責沒能及早為孩子做好防護。」吳宗儒說，臨床上許多父母都是直到這一刻，才驚覺低估了RSV的威力。為了避免遺憾，照顧新生兒千萬別踩入以下三大迷思。

第一、研究顯示，高達7成的寶寶在一歲前就曾感染RSV，到了兩歲前感染率更飆破9成。在台灣，每年就有約上千名嬰幼兒因感染RSV嚴重到需要住院治療，是新手父母絕不能輕忽的健康威脅。

第二、許多父母常疑惑：「明明很少帶寶寶出門，為何孩子還是中鏢？」事實上，RSV主要經由飛沫與接觸傳染，病毒可在桌面、玩具等物體表面存活數小時；大人外出返家可能帶有病毒，卻因症狀輕微而忽略，導致病毒在親吻、擁抱等日常互動的過程，傳染給免疫力脆弱的寶寶。

第三、許多人以為只有冬天才有呼吸道危機，甚至存有「非冬天出生就不急著預防」的僥倖心態。然而台灣一年四季皆有RSV案例，沒有所謂的安全季節。本土臨床研究更發現，春季與秋季反而是台灣嬰幼兒RSV的住院高峰期，家長切莫依季節掉以輕心。

吳宗儒說，RSV初期看似一般小感冒，但研究顯示，感染RSV嬰幼兒中，高達4成會迅速惡化為細支氣管炎或肺炎等下呼吸道感染。因嬰兒氣道極細，病毒引發的濃痰可能造成嚴重堵塞。孩子短短兩三天就可能胸凹、狂咳到吐，喘如跑完百米甚至需要插管搶救。最讓父母心碎的是，臨床完全沒有常規特效藥，只能靠給氧、抽痰等支持療法，看著小小的身軀在病床上苦撐。

而度過急性期，考驗往往才剛開始。研究證實，幼時曾因RSV引發嚴重下呼吸道感染的孩子，未來肺功能易受損，日後罹患氣喘的風險最高暴增12.7倍，呼吸道脆弱的陰影恐伴隨至成年。預防工具大不同：長效單株抗體「出生穿羽絨衣」、孕婦疫苗「媽媽傳遞溫暖」。

吳宗儒說，目前台北市政府提供符合資格者二擇一的雙軌公費補助方案，兩者防護機制截然不同，包括RSV長效型單株抗體，直接將抗體提供給寶寶，單次施打有望提供至少5至6個月保護力、12個月中和抗體濃度。孕婦疫苗為媽媽需要在懷孕第28至36周接種疫苗，透過孕媽咪自體產生抗體，再經由胎盤將母體溫暖傳遞給胎兒，保護力約為6個月。

吳宗儒指出，台北市RSV預防補助政策，兩種疫苗僅能擇一挑選，長效型單株抗體補助對象為低收入戶家庭、罹患罕見疾病或極低體重等條件的嬰幼兒；孕婦疫苗則為低收入戶與中低收入戶孕婦。鼓勵符合資格的家庭及早到北市聯醫六大院區，包含忠孝、仁愛、中興、和平、陽明及婦幼分院進行接種，經醫師評估後及早為寶寶建立RSV防護。

吳宗儒提醒，即便不具公費補助資格，仍鼓勵家長主動與兒科醫師討論自費施打，及早為新生命建立關鍵的第一道保護罩。同時，也期盼全台各大縣市政府借鏡台北市經驗，儘速推動多元補助，讓每個新生命在人生的起跑點上，都能享有公平且完善的健康保護。