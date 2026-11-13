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下周氣溫再降！中醫師建議11點前入睡「收藏陽氣」避免換季感冒

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中醫師靳閎鈞指出，許多民眾秋冬換季期間，出現反覆感冒，才剛痊癒就不斷流鼻水、咳嗽、喉嚨痛等情況，甚至一個冬天感冒數次，讓工作、課業及生活大受影響。圖／Dr.Nice提供
中醫師靳閎鈞指出，許多民眾秋冬換季期間，出現反覆感冒，才剛痊癒就不斷流鼻水、咳嗽、喉嚨痛等情況，甚至一個冬天感冒數次，讓工作、課業及生活大受影響。圖／Dr.Nice提供

全台天氣明顯轉涼，下周東北季風增強、鋒面來襲，將再次降溫，中醫師靳閎鈞指出，許多民眾秋冬換季期間，出現反覆感冒，才剛痊癒就不斷流鼻水、咳嗽、喉嚨痛等情況，甚至一個冬天感冒數次，讓工作、課業及生活大受影響，此時不僅要治療疾病，更要從根本改善體質、提升免疫力，臨床上常以「玉屏風散」提升免疫力，民眾則可自行攝取山藥、黃耆、紅棗、黑豆等食品提升免疫力。

靳閎鈞指出，中醫觀念中，感冒不只是病毒感染，也與人體「正氣不足」有關，冬季氣候寒冷、日照減少，加上現代民眾常熬夜、壓力大、缺乏運動，容易使人衛氣功能下降，常見免疫力較差體質，包括三類，肺氣虛弱型稍微吹風就會感冒、容易流感且易喘，脾胃虛弱型因脾胃吸收功能差，氣血生成不足導致免疫功能下降，腎氣不足型則屬長期熬夜族群，容易疲勞、頻尿。

要提高免疫力，建議民眾可按3大穴位，靳閎鈞指出，位於虎口肌肉最高點的合谷穴有助疏風解表、增強抵抗力、緩解感冒初期症狀；位於鼻翼二側的迎香穴，可改善鼻塞、減少過敏、強化呼吸道防禦力；位於膝蓋外側下方約四指幅處的足三里穴，則可補氣健脾、提升免疫力、強化腸胃功能。建議民眾每天按壓這些穴道2至3分鐘時間，效果最佳。

至於提升免疫力食品，靳閎鈞建議，民眾可選擇山藥、黃耆、紅棗、枸杞、黑豆、香菇、南瓜等，分別有幫助代謝、補氣養血、恢復疲勞、改善睡眠等功能，可進一步提升免疫力；臨床上常以「玉屏風散」作為藥物治療，由黃耆、白朮、防風等藥材組成，具有益氣固表作用。不過中藥方劑仍建議由中醫師依體質判斷使用，不宜自行長期服用。

靳閎鈞指出，若經常感冒、鼻過敏反覆發作，建議及早進行體質調理，從根本改善肺氣與衛氣功能，讓身體在寒冷冬季也能保持健康狀態，建議民眾規律睡眠，在晚上間11時前入睡，有助收藏陽氣，此外應適度運動，建議從事快走、太極拳、八段錦等可促進氣血循環的運動類別，此外，也要注意頸部、腹部及腳底保暖。

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