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他貫徹多喝水只換來頻尿跟水腫 中醫師點出原因：身體2處太虛

聯合新聞網／ 綜合報導
多喝水好處多，如果身體留不住水分，中醫表示可能是「脾虛濕盛」。 示意圖／AI生成
多喝水好處多，如果身體留不住水分，中醫表示可能是「脾虛濕盛」。 示意圖／AI生成

多喝水好處多更多？日前有位網友表示，他原以為多喝水可以得到皮膚光滑、體重減輕等好處，沒想到實際上只有頻尿水腫。對此，有中醫師指出其實這跟身體的「水處理廠」沒開好有關，相當於脾胃太虛，這樣一部分的水會直接流走變成頻尿。

一名網友在社群平台Threads發文表示，他原以為多喝水可幫助皮膚變光滑、體重減輕，還可以緩解頭痛，減少心裡的焦慮感，讓生活充滿能量，還能提升記憶力，沒想到執行之後只換來頻尿跟水腫。

貼文曝光後，有許多專家留言回應，潤中醫診所中醫師艾莉絲指出，水喝進身體，需要靠脾胃把水運化，變成身體真的能用的養分，再送到皮膚、腸道跟關節等各個地方，這個過程中醫稱為「氣化」，需要熱能跟動力。然而，脾胃有力的人，喝水像澆花，水會被吸收進土裡；脾胃虛、陽氣不足的人，喝水像倒在水泥地上，一部分直接流走變成頻尿，一部分積在低窪處變成水腫，中醫叫「脾虛濕盛」。

至於為什麼喝咖啡、茶、黑豆茶、豆漿能消水腫？艾莉絲指出，咖啡跟茶靠咖啡因讓腎臟多排鈉，等於打開水龍頭把水放掉；黑豆茶、豆漿靠的是鉀，把前一天吃太鹹的鈉帶走，水就不用留下來，本草也記載黑豆入脾腎、能利水。但這些都在處理結果，水處理廠沒修好，喝什麼都只能撐一天。因此她提醒，有腎臟病、在吃保鉀藥的人，高鉀飲品不要亂喝。

另外營養師Gary也補充，水腫是因為體內鈉含量過高或其他原因，而喝水的好處包含提升身體代謝、穩定血糖跟情緒，還可增加大腦飽足感訊號，又能讓全身脂肪燃燒效率提升，並且能促進循環，減少大腿水腫。

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