蝦皮年末優惠再加碼！滿800折100四大檔期助攻買氣

蝦皮12月將推出加碼優惠、消費者領券省更多。 圖／蝦皮購買 提供

近年台灣電商市場持續發展，電商不斷推出多元優惠回饋消費者。進入年末購物旺季，優惠活動接連登場，消費者也把握時機下單。蝦皮購物宣布加碼投入平台折價券，讓消費者享有更多折扣，同時帶動買氣，為賣家創造更多銷售機會。除加碼優惠之外，蝦皮也導入AI經營工具與培訓資源，協助賣家提升日常營運效率，持續打造更完善的電商環境。

為讓消費者在年末購物時享有更多實質回饋，蝦皮12月將推出加碼優惠，於12月1日、12日、18日及25日四個重點檔期，提供「滿800元折100元」平台折價券，每位消費者於各檔期皆可領取一張。此外，消費者於上述檔期使用國泰世華蝦皮購物聯名卡，也可領券享「滿1,000元折100元」優惠。

蝦皮表示，平台持續擴大投入行銷資源，加碼優惠回饋不僅讓消費者受惠，同時為賣家帶來更多流量與銷售機會。根據平台統計，過往重點購物檔期期間，賣家平均業績較平日成長超過130%，蝦皮未來也將在各大購物檔期持續投入平台優惠與行銷資源。

除了帶動銷售，蝦皮也投入技術資源協助賣家強化日常營運，持續升級 AI 賣場客服及蝦事通等AI經營工具，讓賣家更快速處理消費者的商品詢問與賣場經營問題，提升營運效率。同時，蝦皮將提供符合資格的賣家ChatGPT Business六個月免費試用，並於明年開設超過20場AI系列課程，協助賣家建立AI實務能力，並實際應用於賣場經營。

蝦皮期望透過持續投入各項資源，為消費者帶來更優惠、便利的購物體驗，同時協助賣家提升營運效率、掌握更多成長機會。