花蓮秀林鄉規模3.8地震 有感搖晃

2026年11月13日09時55分55秒，花蓮縣秀林鄉發生一場芮氏規模3.8的淺層地震，震源深度約14.6公里。震央位於花蓮縣政府西北西方約11.4公里處，屬於極淺層地震。此次地震造成花蓮縣銅門、花蓮市有明顯搖晃感，最大震度為3級，屬於輕微到中等程度的有感地震。

最大震度3級地區：花蓮縣

花蓮縣銅門及花蓮市震度達3級，代表大多數人均能感覺搖晃，房屋內的碗盤、門窗可能發出聲響，靜止中的汽車亦會明顯搖動。此震度屬於弱震範疇，雖無明顯災害報告，但建議居民保持警覺，檢查建築物是否有異狀，做好防震準備。地震時務必採取「趴下、掩護、穩住」措施，以確保安全。

最大震度2級地區：南投縣、宜蘭縣

南投與宜蘭縣部分地區感受到輕微搖晃，屬輕震範圍，多數人可感受搖晃現象，室內懸掛物輕微擺動。建議平時應了解周遭環境安全，避免靠近容易崩塌或掉落物。

最大震度1級地區：台中市

台中市部分區域感受到微震，僅在靜止狀態下可感覺輕微搖晃。此震度通常不會造成任何損害，但仍建議民眾保持警覺，熟悉防震知識。

本次地震規模中等，深度淺，距離震央近，故部分花蓮地區居民有明顯感受。建議民眾持續關注中央氣象署發布的最新資訊，並掌握防震要點。地震發生時，應避免慌亂，盡量躲避在堅固家具下方，遠離窗戶和高櫃，確保自身安全。此外，地震後應檢查住宅結構、水電瓦斯是否異常，避免二次災害發生。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）